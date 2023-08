O norte-americano Christopher Anthony Lunsford, hoje mais conhecido como Oliver Anthony, carregou a 8 de agosto o vídeo, filmado de forma amadora, de um tema original seu: “Rich Men North of Richmond”. Nesta canção, Anthony exprimia, com sinceridade e simplicidade, as dores de uma vida de trabalho duro e mal pago ante o desprezo das elites. Quem o ouviu, empatizou. Três semanas depois, deu por si a liderar o top da revista de musica Billboard e no centro do enésimo episódio do combate cultural norte-americano que opõe liberais e conservadores.