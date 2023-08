Imagem de uma casa intacta no meio da devastação dos incêndios no Maui causa estranheza: o que a manteve em pé?

As teorias da conspiração começaram a circular nas redes sociais depois de ter sido divulgada a imagem de uma casa intacta após a passagem das chamas em Lahaina, em Maui. Em volta, pode ver-se o impacto dos fogos, com os escombros e cinzas a marcar a paisagem de devastação. Mas a casa situada na Front Street mantém ainda a fachada branca e o telhado avermelhado.

De acordo com o jornal “Los Angeles Times”, o contraste suscitou dúvidas de que a imagem pudesse ter sido adulterada com recursos digitais. Dora Atwater Millikin, a proprietária, admitiu ao jornal que viu vários vizinhos perderem tudo. Juntamente com o marido, Dora Atwater Millikin encontrava-se em Massachusetts quando o incêndio começou, e só mais tarde o casal foi informado pelo executivo regional, por via telefónica, de que a residência tinha sobrevivido aos fogos. Foi quando os proprietários procuraram compreender o que tinha escudado o imóvel.

A propriedade, com um século de existência, já albergou um contador para funcionários da Pioneer Mill Co., uma plantação de açúcar que funcionou em Lahaina a partir do século XIX. Há poucos anos, os novos donos procuraram remodelá-la, atendendo às características históricas da casa. Por exemplo, a residência continuou a ser feita 100% de madeira. No entanto, o telhado de asfalto foi substituído por um de metal pesado.

Além disso, o chão foi revestido com pedras de rio até à linha de gotejamento do telhado, o que terá criado uma barreira de proteção contra o avanço das chamas. A folhagem que rodeava a casa foi também removida. As alterações foram feitas, no entanto, sem atender a quaisquer preocupações com possíveis incêndios. “Adoramos edifícios antigos, por isso queríamos apenas homenageá-lo, e não desvirtuámos o prédio de forma alguma, apenas o restaurámos", justificou o casal.

Alguns pedaços de madeira - com 15 a 30 centímetros de comprimento - ainda chegaram a arder. Caso o telhado fosse de material convencional, e não metálico, as brasas poderiam ter sido espalhadas, já que é essa a parte da casa que mais contribui para tornar uma casa inflamável. É nos telhados que se depositam as brasas, que depois se espalham com o vento.

Os especialistas também aconselham a que as áreas em torno das casas que contenham vegetação inflamável num raio de 1,5 metros devam ser limpas. Neste caso, a substituição de pedras no pavimento teve a mesma serventia, nota o “Los Angeles Times”.

Nas imagens que circulam e expõem a casa, imaculada, é possível ver ainda que o imóvel não se encontrava próximo das casas vizinhas. É, pelo contrário delimitada em três lados pelo oceano, por uma estrada e por um terreno baldio. Mas são as casas que oferecem maior perigo quando um incêndio deflagra. O calor que radia de uma casa facilmente atinge as propriedades que existem nas imediações.

Em vários incêndios florestais que atingem bairros habitacionais, há casas que se mantêm de pé, apesar de outras arderem. Apesar da surpresa, Dora Atwater Millikin, que foi favorecida com a preservação da sua casa, olha agora para os danos em volta: “Muitas pessoas morreram. Tantas pessoas perderam tudo, e temos de cuidar uns dos outros e reconstruir. Todos têm de ajudar na reconstrução."