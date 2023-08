BRICS reunidos em Joanesburgo discutem alargamento a novos membros

“Uma festa grande é uma festa melhor?”, inquiria o artigo que a revista “The Economist” dedicou à cimeira BRICS 2023, que decorre em Joanesburgo, África do Sul, entre terça e quinta-feira desta semana. Desde logo dá conta da vontade que o grupo tem de ampliar o número de membros, seja pela vontade expressa por cerca de 40 países, seja pela vontade da China e da Rússia de aumentarem a sua influência política no mundo respondendo às tensões com os Estados Unidos e com o Ocidente aliado.

Que representam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul juntos? Mais de 42% da população mundial, quase um quarto do produto interno bruto global e 18% do comércio. Só isto deveria bastar para entender o interesse de países como a Arábia Saudita em aderir ao clube, que já esteve dado como moribundo.

Os BRICS são hoje vistos por alguns como contrapeso aos fóruns e instituições económicas e políticas ocidentais como o G7 e o Banco Mundial. E, como escreve a agência Reuters, muitos acreditam que o bloco pode utilizar a sua força política e o seu peso económico para promover as reformas eternamente adiadas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional que venham a representar as realidades de um mundo “mais multipolar”.

Uma alternativa ao G7?

As tensões globais provocadas pela guerra na Ucrânia e a crescente rivalidade entre a China e os Estados Unidos acrescentaram urgência ao desejo de fortalecer o grupo, o qual sofreu, até ao presente, com divisões internas e falta de coerência na visão comum.

Sentado ao lado do líder da China, Xi Jinping, o grande advogado do alargamento dos BRICS, o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, defendeu que ambos os países têm “opiniões semelhantes” relativamente ao alargamento do grupo: “Partilhamos a sua visão, Presidente Xi, de que os BRICS são um fórum vital, que desempenha um papel importante na reforma da governança global e na promoção do multilateralismo e cooperação do mundo”.