Dezoito pessoas encontradas mortas em área florestal ardida na Grécia

Os corpos de 18 pessoas foram encontrados esta terça-feira no nordeste da Grécia, onde os bombeiros lutam há vários dias para controlar um incêndio de grandes dimensões.

Segundo Ioannis Artopios, porta-voz dos bombeiros citado pelo The Guardian, os corpos foram encontradas perto de uma cabana, numa zona florestal perto da vila de Avanta, na região de Alexandroupolis, próxima das fronteiras com a Bulgária e a Turquia. Os trabalhos para tentar identificar as vítimas ainda estão a decorrer, mas a falta de denúncias de pessoas desaparecidas na área leva as autoridades a acreditar que pode tratar-se de migrantes que tinham entrado no país a partir da Turquia.

A Grécia luta pela segunda vez este verão contra uma vaga de incêndios, agravada pelos ventos fortes e pela vaga de calor que está a afetar grande parte da Europa. “É semelhante à situação de julho”, disse um porta-voz dos bombeiros à AFP, referindo-se aos fogos que causaram cinco mortos no mês passado no país.

Com os termómetros a chegar aos 41ºC, 65 incêndios deflagraram nas últimas 24 horas, incluindo na região da Beócia, a norte de Atenas, onde há registo de um morto. Estimativas avançadas esta segunda-feira pelo Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus apontam para uma área ardida superior a 8500 hectares.

Centenas de bombeiros têm tido dificuldade em controlar as chamas, que já obrigaram à evacuação de várias povoações. Só a nordeste de Alexandroupolis foram evacuadas 13 localidades. Duas centenas de pacientes foram retirados de dois hospitais. Em declarações à CNN, um enfermeiro, Nikos Gioktsidis, comparou a situação a trabalhar em “condições de guerra”. “Trabalho há 27 anos e nunca vi nada assim.”

Alemanha, Chéquia, Chipre, Croácia, Roménia e Sérvia já anunciaram que vão enviar ajuda para a Grécia através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Segundo a televisão estatal ERT, são esperados 120 bombeiros destes países.

Devido ao calor extremo, 21 países europeus estão sob alerta esta terça-feira. Além da Grécia, também Espanha está a braços com incêndios de grandes dimensões. Em Tenerife, nas Canárias, os incêndios já obrigaram 12 mil pessoas a fugir das suas casas. O governo espanhol vai declarar as áreas afetadas como “zona de catástrofe” assim que o fogo for controlado.