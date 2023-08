Crianças e professores presos em teleférico sobre precipício em zona remota do Paquistão já foram resgatados

Oito pessoas, incluíndo crianças, ficaram presas e penduradas num teleférico sobre um precipício na província de Khyber Paktunkwa, uma zona remota a noroeste do Paquistão, conseguiram ser todas resgatadas, após uma operação que durou várias horas, envolvendo os serviços do exército paquistanês, com a ajuda de civis.

As pessoas ficaram presas e suspensas a centenas de metros de altura no interior de um teleférico ‘improvisado’, solução precária que é amplamente usada na região leste de Mansehra e em Caxemira, administrada pelo Paquistão, e que se estendem até Gilgit-Baltistan. A operação de resgate, que terminou 12 horas depois de as pessoas ficarem presas no teleférico, mobilizou forças especiais, até se conseguirem resgatar todas as seis crianças e dois adultos, obrigando à instalação de holofotes sobre o local. Um helicóptero conseguiu resgatar inicialmente duas crianças, numa operação complexa tendo em conta o balancear do teleférico, e numa corrida contra o tempo, antes de escurecer o que inviabilizaria o resgate aéreo. O resgate decorreu na presença de multidões que se acumularam na ravina na área montanhosa de Battagram, e cerca de 200 quilómetros o norte de Islamabad, capital do Paquistão, enquanto familiares das pessoas presas faziam orações.

O ministro do Interior do Paquistão, Sarfraz Bugti, fez um post no Twitter enfatizando estar “grato a Alá" que o processo de resgate em Battagram tenha sido concluído “com sucesso”, segundo destaca o The Guardian.

As seis crianças e dois professores estavam a caminho da escola esta manhã, quando o teleférico deixou de funcionar. Foi a população local que deu o alerta, usando altifalantes da mesquita, e vários helicópteros militares foram enviados ao longo do dia com a missão de levarem água e comida às pessoas que ficaram presas.

A operação de resgate teve de ser delicada e meticulosa, já que o helicóptero não se podia aproximar muito do teleférico, pois o vento gerado corria o risco de enfraquecer ainda mais os cabos que o seguravam no ar.

A escola para onde as crianças e os professores se dirigiam fica numa zona montanhosa, onde é comum usar o teleférico. Segundo acabou por explicar a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão, houve um cabo do teleférico que se quebrou, obrigando as pessoas a ficarem suspensas - e referindo que um helicóptero do exército tinha sido enviado após tentativas de consertar o cabo danificado, sem sucesso.

O caso paralisou o Paquistão, com a opinião pública a acompanhar as operações de resgate ao longo do dia. O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, expressou sua preocupação no Twitter, frisando ter dado ordens para se "realizarem inspeções de segurança em todos esses teleféricos privados, para garantir que sejam seguros de usar”.