Casa onde Hitler nasceu na Áustria vai ser convertida em esquadra da polícia

O Governo austríaco decidiu que a casa onde Adolf Hitler nasceu, em Braunau am Inn, no norte do país, será transformada numa esquadra da polícia. Os planos de remodelação tinham suscitado controvérsia, depois de um documentário ter revelado as aspirações que o líder do partido nazi tinha para a casa, mas o Ministério do Interior austríaco já decidiu prosseguir com o projeto, adianta o jornal “The Guardian”.

Em causa estava a revelação de que o antigo “führer” desejava que o edifício fosse adaptado para acomodar escritórios da autoridade distrital. A antiga casa de Adolf Hitler, onde o líder de origem austríaca nasceu, em 1889, passou a estar nas mãos do Estado e foi delapidado em 2016. O Governo temia que o lugar fosse transformado num santuário neonazi. Mas ao longo de vários anos mantiveram-se as disputas entre o Estado e o antigo proprietário.

Após anos de processos jurídicos, o governo da Áustria anunciou que ali passará a haver uma esquadra da polícia com um centro de formação em direitos humanos. As obras arrancarão a 2 de outubro.

O diretor de cinema austríaco Günter Schwaiger continua a discordar dos planos do Ministério do Interior para a casa, defendendo que “serão sempre suspeitos” de estarem “alinhados com os desejos do ditador”. Um documentário sobre o tema deverá ser lançado pelo diretor ainda este mês. Günter Schwaiger terá descoberto um artigo de jornal local, que data de 10 de maio de 1939, e que noticiava que era um desejo de Hitler que a casa onde nasceu fosse convertida em escritórios para as autoridades distritais.

A casa situa-se mesmo na fronteira com a Alemanha e tem uma área de 800 metros quadrados. Os custos da remodelação foram estimados em 20 milhões de euros. A obra deverá estar concluída até 2025, para que a esquadra se encontre operacional em 2026. Apesar de Adolf Hitler ter nascido ali, não chegou a passar muito tempo naquela casa. Ainda assim, o edifício continua a ser um lugar de culto para os neonazis.