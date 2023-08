Furacão Hilary: uma pessoa morreu, embora a tempestade tenha perdido intensidade

Funcionários de várias instituições governamentais mexicanas estão a tentar restabelecer o fornecimento de eletricidade e comunicações interrompido pela chegada da tempestade Hilary, que atingiu este domingo a Baixa Califórnia, no noroeste do país.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, revelou na sua conta da rede social X (antigo Twitter) que as autoridades estão a ajudar a população "principalmente nas localidades do município de Mulegé e nas ilhas", que são as zonas mais afetadas.

O chefe de Estado disse que as equipas do Ministério das Infraestruturas, Comunicações e Transportes e da Comissão Federal de Eletricidade estão a trabalhar para restabelecer as comunicações e o fornecimento de eletricidade, e que as Forças Armadas e a Marinha têm em curso planos de emergência para ajudar a população.

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, a tempestade Hilary passou pela costa de Punta Eugenia, na Baixa Califórnia do Sul, tendo depois atravessado as ilhas Natividad e Cedros, segundo o relatório mais recente do Serviço Meteorológico Nacional (SMN), citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A tempestade provocou fortes chuvas em especial nos estados do oeste e do norte do México, tendo as autoridades federais colocado sob alerta os estados da Baixa Califórnia e da Baixa Califórnia Sul.

Tempestade já fez um morto

A Hilary fez a sua primeira vítima mortal no sábado: um homem que viajava num veículo com a sua família no município de Mulegé, na Baixa Califórnia Sul, morreu ao ser arrastado quando tentava atravessar um riacho inundado pelas fortes chuvas.

Segundo a Associated Press (AP),a tempestade tropical está agora ao largo da costa da península mexicana da Baixa Califórnia.

As cidades mexicanas de Ensenada e Tijuana estavam no caminho da tempestade tropical e os meteorologistas avisaram que, apesar do enfraquecimento, a tempestade continuava a ser traiçoeira.

Segundo os meteorologistas, a Hilary deverá entrar para a História como a primeira tempestade tropical a atingir a Baixa Califórnia em 84 anos, provocando inundações repentinas, deslizamentos de terras, tornados isolados, ventos fortes e cortes de eletricidade.

As autoridades emitiram um aviso de evacuação para a ilha de Santa Catalina, instando os residentes e visitantes a abandonarem o destino turístico a 37 quilómetros da costa.

Furacão perde intensidade na aproximação à costa do México e dos EUA

O furacão Hilary perdeu intensidade na aproximação à costa do México, ao baixar para a categoria 1 (numa escala de 1 a 5), mas pode ainda causar inundações “catastróficas”, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, Hilary transformou-se rapidamente num furacão de categoria 4, extremamente perigoso, com ventos máximos sustentados de 230 kms/hora. Os seus ventos caíram depois no início de sábado para 185 kms/hora, baixando para a categoria 3, antes de enfraquecer ainda mais para ventos de 161 kms/hora, como um furacão de categoria 2.