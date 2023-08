Papa apela ao corte nos gastos militares a favor da ajuda humanitária

O Papa Francisco pediu este sábado, data em que se comemora o Dia Mundial da Ajuda Humanitária, um corte nos gastos militares no mundo a favor do aumento da ajuda humanitária. "É nossa responsabilidade ajudar a erradicar o ódio e a violência dos corações humanos", escreveu Francisco numa publicação na rede social Twitter.

O Papa apelou a que "as armas sejam retiradas e que haja uma redução nos gastos militares, para que as necessidades humanitárias possam ser atendidas e para que instrumentos de morte sejam transformados em instrumentos de vida".

O tema do Dia Mundial da Ajuda Humanitária de 2023 é "No Matter What" ("aconteça o que acontecer", em tradução livre).

A Organização das Nações Unidas instituiu este dia em 2008, depois de, em 19 de agosto de 2003, um atentado terrorista contra as suas instalações na capital iraquiana, Bagdade, ter feito 22 vítimas mortais. Entre as vítimas estava Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro designada representante especial das Nações Unidas.