Fogo descontrolado deixa antiga capital do Havai em cinzas: família com origens portuguesas lança pedido online para reconstruir casa

patrick t. fallon/afp via getty images

A identificação dos corpos vai demorar muito tempo. Muitos meses, talvez um ano, dizem os especialistas. As famílias desesperam, as comunicações na ilha ainda estão intermitentes e ninguém sabe se os desaparecidos estão tecnologicamente incapacitados de informar que estão vivos, ou se a palavra desaparecido é apenas um interlúdio para uma realidade pior.

As imagens de satélite mostram uma enorme porção de Lahaina, antiga capital do reino do Havai, desfeita em cinza, os carros na avenida marginal tornados ocos pelo fogo e dispostos em ziguezague na estrada. Algumas das vítimas morreram ao tentar fugir. Muitos dos que sobreviveram não têm casa à qual regressar.