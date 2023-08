Avião despenha-se em autoestrada na Malásia e provoca 10 mortos

O chefe da polícia de Selangor, Hussein Omar Khan, disse que os seis passageiros e dois membros da tripulação do avião fretado morreram no acidente.

As vítimas em terra eram os condutores de uma moto e de um automóvel que foram atingidos quando o avião se despenhou na autoestrada, acrescentou, segundo a agência norte-americana AP.

O acidente ocorreu perto do bairro residencial de Elmina, nos arredores de Shah Alam, a capital do estado de Selangor, na costa ocidental da península malaia.

O ministro dos Transportes, Anthony Loke, disse que o avião descolou da ilha turística de Langkawi, no norte do país, e ia aterrar no aeroporto de Subang, a oeste da capital Kuala Lumpur.

Poucos minutos antes da aterragem, o aparelho desviou-se da rota de voo e caiu na autoestrada no distrito de Shah Alam.

"Não foi efetuado qualquer pedido de socorro pela aeronave", disse o chefe da autoridade da aviação civil, Norazman Mahmud, num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Mahmud acrescentou que será iniciada uma investigação para tentar apurar as circunstâncias do acidente.

O deputado Johari Harun, do parlamento do Estado de Pahang (centro), era um dos passageiros do avião, segundo a polícia.

Um antigo membro da Força Aérea da Malásia disse aos jornalistas que viu o avião a voar de forma errática antes de se despenhar na autoestrada.

A agência noticiosa nacional Bernama citou testemunhas que afirmaram que o avião, um Beechcraft 390, explodiu com o impacto.

"Ouvi uma forte explosão e, assim que cheguei ao local, vi uma pessoa em chamas no chão. Vi uma mota e um avião a arder", disse uma das testemunhas citadas pela Bermana.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostravam fogo e nuvens de fumo negro no local do acidente.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, expressou as condolências do Governo e elogiou o trabalho dos serviços de emergência, segundo o jornal New Straits Times.