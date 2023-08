Três búlgaros acusados no Reino Unido de espiar para a Rússia

Orlin R., Bizer D. e Katrin I., três cidadãos búlgaros que viviam no Reino Unido há já alguns anos, são acusados de terem espiado para a Rússia.

O trio tinha sido detido em fevereiro pela unidade da Polícia Metropolitana de contra-terrorismo depois de uma grande investigação de segurança nacional. Desde então, estavam em prisão preventiva.

De acordo com a BBC, os alegados espiões teriam documentos de identidade falsos de países como França, Itália, Espanha, Croácia, Eslovénia, Grécia ou República Checa que seriam usados pelo grupo com “intenção imprópria”.

As fontes policiais não adiantaram à BBC que atividades ilegais em concreto faziam os três búlgaros. Sabe-se no entanto, que quando foram detidos há seis meses, havia ainda outras duas pessoas suspeitas de pertencerem a esta alegada célula de espionagem pró-Kremlin.

No Reino Unido, levavam uma vida aparentemente pacata em profissões da área financeira, tecnológica e da saúde. Dois deles, dirigiam uma organização comunitária que prestava serviços a imigrantes búlgaros com a intenção de os familiarizar com a “cultura e normas da sociedade britânica”, tendo ajudado os cidadãos daquele países a votarem à distância para as eleições búlgaras.