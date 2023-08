Seis mortos entre 46 resgatados de piroga ao largo de Cabo Verde

Um grupo de 46 pessoas foi resgatado de uma piroga à deriva ao largo de Cabo Verde, mas seis morreram antes de chegar, hoje, à ilha do Sal, depois de recolhidos por um barco de pesca espanhol, anunciaram as autoridades.

As mortes estarão associadas ao estado de saúde débil em que o grupo se encontrava, sobretudo com problema de desidratação, anunciou a Rádio de Cabo Verde, na ilha do Sal.

Ainda de acordo com os testemunhos recolhidos pelas autoridades, a piroga teria inicialmente 101 pessoas, todas do Senegal, exceto uma, da Guiné-Bissau.

Ao princípio da tarde de hoje, estavam a ser recolhidos os corpos do barco de pesca, enquanto os sobreviventes eram acolhidos em tendas improvisadas no cais de Palmeira.

Tem sido frequente embarcações darem à costa das ilhas de Cabo Verde.

O caso mais recente aconteceu em janeiro, quando uma piroga chegou à ilha da Boa Vista com 90 migrantes africanos a bordo, dois já mortos.

Na altura, o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu a criação de condições para prevenir a chegada de migrantes e o seu acompanhamento.

Antes, em novembro de 2022, Cabo Verde e Senegal manifestaram a vontade de reforçar a cooperação e trabalhar em conjunto com outros Estados africanos para combater a imigração ilegal, dias após uma embarcação com 66 imigrantes senegaleses dar à costa na ilha do Sal.