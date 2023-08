Apagão no Brasil: vários estados atingidos por problema elétrico

Um problema elétrico deixou hoje várias cidades de estados do norte, nordeste e sudeste do Brasil 'às escuras', de acordo com fontes oficiais.

Segundo o Ministério de Minas e Energia brasileiro, o fornecimento de 16 mil megawatts (MW) de energia na rede elétrica nacional do país foi interrompido devido a um problema ainda não identificado.

As cidades mais afetadas são as do nordeste do país, de acordo com a imprensa local, embora os problemas de energia também se estendam a áreas de grandes cidades do sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, além de Brasília.

A queda de energia começou às 08:31 locais (11:31 GMT) e cerca de 45 minutos depois a eletricidade começou a ser restabelecida, de acordo com um comunicado do Ministério de Minas e Energia.

O ministério informou que técnicos estão a investigar as causas do incidente, enquanto os trabalhos estão em andamento para restaurar toda a rede.