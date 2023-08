Governador do banco central do Líbano congela ativos de ex-chefe e familiares

O governador interino do banco central do Líbano congelou hoje as contas do anterior responsável da instituição e dos seus familiares e colaboradores, dias depois de os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá terem imposto sanções contra estes.

A decisão de Wassim Mansouri foi divulgada após uma reunião da Comissão Especial de Investigação do banco central, encarregada de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Além do ex-governador Riad Salameh, a medida também afeta o seu filho Nady, o irmão Raja, uma colaboradora próxima Marianne Hoayek e a ex-companheira Anna Kosakova, noticiou a agência Associated Press (AP).

Mansouri determinou que todas as contas em bancos e instituições financeiras libanesas destas cinco pessoas fossem congeladas. Também levantou os requisitos de sigilo bancário dos indivíduos, a pedido das autoridades judiciais.

Salameh, de 73 anos, terminou o seu mandato de 30 anos em 31 de julho, 'manchado' por uma investigação e acusações de ser culpado pela crise económica histórica do seu país. França, Alemanha e Luxemburgo estão a investigar o banqueiro e os seus colaboradores próximos por alegados crimes financeiros, incluindo enriquecimento ilícito e lavagem de 330 milhões de dólares.

Paris e Berlim emitiram avisos da Interpol sobre Salameh em maio, embora o Líbano não entregue os seus cidadãos a países estrangeiros.

O Departamento do Tesouro norte-americano revelou, na semana passada, que os EUA coordenaram as sanções com o Reino Unido e o Canadá e que os ativos associados a Salameh seriam congelados.

O ex-governador negou repetidamente as acusações de corrupção, peculato e enriquecimento ilícito, insistindo que a sua riqueza provém de propriedades herdadas, investimentos e o seu anterior emprego como banqueiro de investimentos na Merrill Lynch.

Salameh também está a ser investigado no Líbano, tendo a justiça arrestado os seus passaportes e imposto uma proibição de viagem logo após receber as notificações da Interpol. Governador do Banco Central de 1993 até ao final do mês passado, foi o arquiteto de uma política financeira que permitiu ao Líbano recuperar após 15 anos de guerra (1975-1990).

Mas com o país mergulhado numa grave crise económica desde o fim de 2019, muitos consideram-no responsável, juntamente com os dirigentes políticos aos quais está estreitamente ligado, pela ruína do Líbano, que dizimou o valor da libra libanesa em cerca de 90% em relação ao dólar americano e provocou uma inflação de três dígitos.

Uma auditoria forense ao banco central do Líbano realizada por uma empresa sediada em Nova Iorque e conhecida na semana passada revelou má conduta de anos de Salameh e apontou para 111 milhões de dólares em "comissões ilegítimas".