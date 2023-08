Novo balanço no desastre mais mortífero de sempre no Havai: já se contam 89 vítimas mortais

Pelo menos 89 pessoas morreram nos incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, segundo o novo balanço divulgado este sábado pelas autoridades locais.

"Registámos 89 mortos. (...) Mas [o número] vai continuar a aumentar. Queremos que as pessoas se preparem para isso", disse aos jornalistas o governador do Estado do Havai, John Greene.

O anterior balanço apontava para 80 mortos.

Estes incêndios sãoos mais mortíferos nos EUA em mais de 100 anos, superando o de Camp Fire, no estado da Califórnia, que causou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.