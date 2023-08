Mais de duas mil pessoas deslocadas de zonas inundadas no leste da Rússia

A Rússia retirou mais de duas mil pessoas das zonas inundadas no leste do país, na sequência da passagem da tempestade tropical Khanun, anunciaram as autoridades este domingo.

"Mais de duas mil pessoas, incluindo 405 crianças, foram deslocadas [da região] de Primorye", informou o Ministério das Situações de Emergência na plataforma de mensagens Telegram.

O ministério adiantou que quase cinco mil edifícios foram inundados nesta região que faz fronteira com a China e a Coreia do Norte.

As equipas de salvamento criaram 13 centros de alojamento temporário na região, acrescentou.

As piores inundações da década

A cidade de Ussuriisk registou as piores inundações da última década, de acordo com a agência de notícias estatal TASS.

Na semana passada, a tempestade Khanun, acompanhada de fortes chuvas e ventos violentos, assolou o Japão antes de atingir a península coreana.

A tempestade obrigou a evacuações por precaução e ao cancelamento de centenas de voos e comboios no Japão e na Coreia do Sul.