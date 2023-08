Assembleias de voto na Argentina para eleições primárias já abriram

As assembleias de voto da Argentina abriram hoje às 08h locais, 11h em Portugal, para as eleições primárias que antecedem as presidenciais marcadas para 22 de outubro, noticia a Efe.

Mais de 35 milhões de argentinos são chamados a votar para escolher os candidatos que em outubro vão disputar a presidência e vice-presidência do país, mas também os partidos que disputarão, na mesma ocasião, os mandatos parlamentares.

Estas primárias, conhecidas como PASO (Primárias abertas, simultâneas e obrigatórias), são uma particularidade da política argentina desde 2009 e acontecem num momento em que a Argentina, a terceira economia da América Latina, enfrenta um cenário económico delicado, marcado por graves desequilíbrios monetários e fiscais, uma inflação extremamente alta e um aumento da pobreza.

Na eleição de hoje, serão definidos os candidatos à Presidência, para o período 2023-2027, e aos cargos de legisladores, uma vez que serão renovados, na votação de outubro, os 130 assentos parlamentares e 24 membros do Senado (um terço) em oito províncias.

Em outubro, os argentinos vão também escolher os 43 representantes da Argentina no Parlamento do Mercosul (Parlasur, órgão legislativo do bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

Mais de 85 mil militares e membros das forças de segurança estão a vigiar os 108.107 locais de votação em 17.432 escolas e outros recintos em todo o país, que ficarão abertos até as 18:00 locais, 21:00 em Portugal.