O desastre mais mortífero: sobe para 80 o número de mortes nos fogos do Havai

No Havai, o balanço oficial de vítimas mortais dos incêndios na ilha de Maui subiu para 80, mas os trabalhos de busca e salvamento continuam e há centenas de desaparecidos, anunciaram as autoridades.

Em Lahaina, a capital da ilha destruída pelo fogo, os habitantes queixam-se de que as sirenes não tocaram para alertar as pessoas da urgência da evacuação face ao maior desastre natural da história do arquipélago.

O último balanço referia 67 vítimas mortais, mas o governador do Havai, Josh Green já tinha admitido que o número de vítimas poderia aumentar durante as operações de busca e salvamento.

Há, também, 1.418 pessoas deslocadas para abrigos.

Estes fogos são o desastre mais mortífero e destruidor ocorrido no Havai desde o maremoto de 1960, que causou a morte a 61 pessoas.

São os incêndios mais mortais nos EUA desde o de 2018, em Camp Fire, no Estado da Califórnia, que provocou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.

Cães capazes de cheirar cadáveres foram levados para a ilha na sexta-feira, para ajudar a localizar corpos, disse o presidente da autarquia de Maui, Richard Bissen Jr.

Os riscos de Lahaina quanto a fogos eram bem conhecidos. O plano de mitigação do condado de Maui, atualizado em 2020, identificou Lahaina e outras comunidades na parte ocidental de Maui como tendo frequentes incêndios e um grande número de edifícios em risco de sofrerem estragos por estes incêndios.