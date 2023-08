Sobe para 30 número de mortos em descarrilamento no sul do Paquistão

Pelo menos 30 pessoas morreram e cerca de 90 ficaram feridas na sequência de um descarrilamento de um comboio no sul do Paquistão, este domingo, segundo um novo balanço das autoridades locais.

O anterior balanço do acidente ferroviário dava conta de 15 vítimas mortais e 45 feridos.

Várias equipas de resgate continuam destacadas no local do acidente a tentar retirar passageiros que possam estar presos dentro das carruagens do comboio.

"Mais corpos foram retirados, aumentando o número de mortos para 30. A operação de salvamento ainda está em curso e está a ser cortada uma carruagem para retirar possíveis feridos. Pode haver mais feridos ou mortos no interior da carruagem, mas não temos a certeza", disse um elemento da polícia local, Ashraf Zardari, que está envolvido nas operações de resgate, em declarações à agência espanhola EFE.

O acidente deu-se perto da estação ferroviária de Sahara, na cidade de Nawabshah, na província meridional de Sindh, noticiou a comunicação social local.

Imagens divulgadas pelos ‘media’ locais mostraram dezenas de pessoas no local do acidente ferroviário, algumas a quebrarem as janelas do comboio para ajudar os passageiros a saírem das carruagens com os ferros retorcidos, entre as quais pelo menos uma capotou.

Os acidentes ferroviários ocorrem com frequência no Paquistão, que herdou milhares de quilómetros de vias ferroviárias e comboios antigos que vêm da era colonial britânica.