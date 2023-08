Pelo menos 15 mortos e 45 feridos em descarrilamento no sul do Paquistão

Pelo menos 15 pessoas morreram e 45 ficaram feridas no descarrilamento de um comboio no sul do Paquistão, este domingo, anunciou o ministro dos Caminhos-de-Ferro paquistanês.

“As equipas de socorro chegaram ao local e pelo menos 15 passageiros morreram e 45 ficaram feridos”, declarou Khawaja Saad Rafique à imprensa.

O acidente deu-se perto da estação ferroviária de Sahara, na cidade de Nawabshah, na província meridional de Sindh, noticiou a comunicação social local.

“O expresso Hazara viajava de Karachi para Abbottabad e oito carruagens descarrilaram”, disse o funcionário dos caminhos-de-ferro Mohsin Syal ao canal privado HUM News.

A televisão estatal paquistanesa noticiou a morte de pelo menos 15 pessoas e 40 feridos, segundo funcionários dos caminhos-de-ferro.

Ijaz Shah, um funcionário dos caminhos-de-ferro da província, disse à Agência France Presse (AFP) que vários passageiros morreram e outros ficaram feridos no acidente e que um comboio foi enviado para o local do acidente com material de salvamento.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostram dezenas de pessoas no local do acidente ferroviário, algumas a quebrarem as janelas do comboio para ajudar os passageiros a saírem das carruagens com os ferros retorcidos, entre as quais pelo menos uma capotou.

Os acidentes ferroviários ocorrem com frequência no país, que herdou milhares de quilómetros de vias ferroviárias e comboios antigos que vêm da era colonial britânica.