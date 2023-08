Milhares de sobreviventes em situação crítica seis meses após os sismos na Turquia e Síria

A atividade sísmica de há seis meses, no sul do país e perto de Ganziatep, capital da província com o mesmo nome e junto à fronteira com a Síria, foi a "mais forte" desde 1995, quando foi instalada a rede nacional de supervisão de sismos, disse à agência noticiosa Europa Press o diretor-geral do Centro Nacional Sísmico turco, Raed Ahmed.

O Gabinete de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD) turco, dependente do Ministério do Interior, informou sobre o primeiro terramoto às 04:17 (hora local). Apenas 20 minutos depois, seguiu-se nos arredores de Ganziatep uma réplica com uma intensidade de 6,7 na escala de Richter. Perto do meio-dia, registou-se outro terramoto com intensidade 7,5 com epicentro a quatro quilómetros de Ekinozu, também no sul a Turquia, e a 10 quilómetros de profundidade.

O atual balanço refere-se a 59.000 mortos e 212.700 feridos, a maioria na Turquia (50.700 mortes e 107.000 feridos).

No entanto, a realidade no noroeste a Síria é mais evasiva: o número de vítimas pode ser muito superior aos 8.400 mortos e 14.500 feridos registados até hoje, devido à impossibilidade de verificação mais precisa no terreno pela situação de guerra e ausência de responsáveis administrativos nesta zona do país.

O impacto nas infraestruturas também foi devastador: 345.000 edifícios afetados, metade dos quais "praticamente destruídos ou danificados" em território da Turquia, incluindo escolas, hospitais e edifícios governamentais, entre outros.

No seu balanço de seis meses do sismo, a organização não-governamental (ONG) britânica Corpo Médico Internacional (IMC) relata como os seus trabalhadores humanitários nas zonas afetadas "são testemunhas de necessidades massivas, desde alimentos básicos e alojamento, até saúde, apoio psicossocial e a necessidade de proteção contra a violência de género".

Os cooperantes denunciam em particular a situação nas zonas rurais sírias de Alepo e Latakia, devido à escassez de recursos e acessibilidade limitada aos serviços.