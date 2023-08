Cerca de 11 milhões de crianças precisam de ajuda urgente, segundo a Unicef

A Unicef alertou que cerca de 11 milhões de crianças ainda precisam de ajuda humanitária urgente devido aos violentos terremotos no sudeste da Turquia e da Síria, que ocorreram há seis meses.

As crianças estão a enfrentar uma das crises humanitárias mais complexas do mundo na Síria, onde cerca de 8,8 milhões de pessoas, incluindo 3,7 milhões de crianças, foram afetadas pelos terramotos, agravando ainda mais uma situação que já era insustentável após 12 anos de conflito, afirma a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) Espanha num comunicado de imprensa.

Os terramotos causaram a morte de cerca de 6.000 pessoas e mais de 12.000 feridos, danificaram mais de 2.100 escolas e destruíram parcialmente 214 instalações de saúde.

Além disso, colocaram 6,5 milhões de crianças e respetivas famílias em risco de contrair doenças transmitidas pela água, como a cólera, aumentaram a insegurança alimentar em 10% nas zonas afetadas e exacerbaram os riscos de proteção das crianças (trabalho infantil, casamento precoce, riscos psicossociais, violência baseada no género).

Até à data, o Fundo das Nações Unidas para a Infância ajudou 2,5 milhões de crianças e respetivas famílias nas zonas da Síria afetadas pelo terramoto, mas as necessidades humanitárias continuam a ser "enormes" e o financiamento é muito limitado.

Por isso, a organização lança um apelo para obter 468,5 milhões de dólares (mais de 424 milhões de euros) para ajudar as crianças e as suas famílias nas zonas afetadas pelo terramoto.

Na Turquia, cerca de quatro milhões de crianças continuam a necessitar de assistência humanitária, depois de mais de 300.000 edifícios terem sido danificados ou destruídos por terramotos e 1.6 milhões de pessoas terem sido forçadas a viver em tendas ou abrigos improvisados.

Nos últimos seis meses, a Unicef, em colaboração com o Governo turco, os parceiros deste e outras ONG, forneceu vacinas e serviços de imunização a cerca de um milhão de crianças, entregou água, material de higiene e saneamento a 586.000 pessoas, prestou apoio psicológico a 518.000 crianças e aos seus prestadores de cuidados, levou água potável a 1,4 milhões de pessoas e proporcionou acesso à educação a cerca de 400.000 crianças, entre muitas outras realizações.

No entanto, as necessidades continuam a ser enormes e a Unicef diz que precisa de 64,7 milhões de dólares (quase 59 milhões de euros) para continuar a entregar à população material que salva-vidas, bem como para ajudar as famílias a fazer face à escassez económica e ajudar as crianças a regressar à escola em setembro.