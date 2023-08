Parlamento Europeu terá mais 15 lugares, Portugal fica de fora. Governo deixou crítica: queria guardar quatro para alargamentos

Depois das eleições de junho de 2024, haverá mais 15 lugares no Parlamento Europeu, mas Portugal ficará de fora desse alargamento, porque o número de lugares extra não permitiu que beneficiasse os países com cerca de 10 milhões de cidadãos - confirmou o secretário de Estado dos Assuntos Europeus ao Expresso, corrigindo assim a informação que estava escrita na edição impressa desta semana do Expresso (corrigida já online).

O procedimento de voto escrito à decisão do Conselho Europeu aconteceu precisamente esta sexta-feira. E confirma que o Governo português aceitou os novos 15 lugares, mas deixando uma nota crítica: preferia que se limitasse a 11 lugares, guardando os quatro extra para futuros alargamentos da UE (e há muitas negociações em curso).

“Portugal considera que o aumento dos lugares atribuídos a alguns Estados-Membros para a legislatura 2024-2029 deve ser estritamente necessário para corrigir desvios ao princípio da proporcionalidade degressiva, à luz dos dados demográficos de 2022 do Eurostat , deixando espaço para futuras ampliações”, lê-se na nota que ficou anexa ao voto desta sexta-feira. O executivo de Lisboa diz aceitar a decisão “só” através de “um espírito de compromisso e dada a urgência imposta pelos prazos legais internos de vários Estados-Membros”.

O jornal online politico.eu, publicação especializada em assuntos europeus, chegou a dar Portugal como beneficiário de um desses lugares, na newsletter de sexta-feira, mas acabou por corrigir essa informação. Seria um lugar desejado por vários partidos: é que as europeias prometem ser muito disputadas internamente. Por vários factores.

Se as eleições fossem agora, e com estas sondagens, o Chega (CH) e a Iniciativa Liberal (IL) entrariam no PE com três e um eurodeputados, respetivamente. A mesma projeção aponta para a manutenção de dois eurodeputados pelo Bloco de Esquerda (BE) e a perda de um pelo PCP, que só conseguiria um mandato. Outras duas alterações face a 2019: depois de perder representação na Assembleia da República nas legislativas, o CDS deixaria também de estar presente no PE, e o PAN também não elegeria.

A disputa entre PS e PSD (os socialistas têm de evitar um cartão vermelho à maioria que ponha Marcelo a fazer contas a uma dissolução e Montenegro precisa de vitória que o mantenha na liderança), a entrada expectável de dois novos partidos e a luta pela sobrevivência de outros fariam com que o novo lugar fosse muito cobiçado. Carlos Jalali, coordenador do doutoramento em Ciên­cia Política na Universidade de Aveiro, punha água na fervura. “A diferença absoluta é pequena” quando se olha para o limiar da representação, isto é, a percentagem que um partido precisa de ter para eleger deputados. Em concreto, o li­miar superior (o resultado a partir do qual a eleição é certa) baixaria 0,2% e o limiar inferior (abaixo do qual é certo que não elege) caía 0,1%, explica ao Expresso. Ou seja, “o efeito que este deputado adicional poderia gerar não é muito grande”.

Mas, fazendo a transposição de cenários das legislativas para as europeias, a corrida é de risco também para os comunistas, que conquistaram 4,3% nas legislativas do ano passado e estão, com esse resultado, ligeiramente abaixo do limiar. Já o BE, que tem subido nas sondagens, parece conseguir manter um lugar. Enquanto isso, PAN, Livre e CDS, que nas legislativas ficaram abaixo do limiar infe­rior de 2,4%, agora também não chegam ao limiar inferior para eleger.

O alargamento do PE em 15 eurodeputados acabará por ter França, Espanha e Países Baixos entre os beneficiários que mais ganham, com mais dois cada um. As alterações, propostas para melhor refletirem a população de cada país sem que os mais pequenos fiquem sub-representados, ainda terão de ser aprovadas pelo Conselho Europeu e pelo próprio PE.