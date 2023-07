Joe Biden integra chefe da CIA no seu gabinete

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sexta-feira que pediu ao diretor da Central Intelligence Agency (CIA), Jim Burns, para fazer parte do seu gabinete.

"Bill [Jim Burns] sempre me forneceu uma análise clara e direta que prioriza a segurança da população americana, o que reflete o papel integral que a CIA desempenha nas nossas decisões de segurança nacional neste momento crítico", disse o presidente numa nota divulgada pela Casa Branca.

Sobre Jim Burns, Joe Biden destacou que conquistou o respeito da equipa da sua agência, que lidera "com dignidade" e "representa o melhor da América", razão pela qual disse estar "ansioso" para trabalharem juntos nos próximos anos.

A sua entrada no gabinete presidencial não confere novos poderes ao diretor da CIA, segundo o jornal The Washington Post, mas sublinha a influência que o diplomata, nomeado para chefiar a CIA em março de 2021, tem na Administração democrata.

Sob a sua liderança, acrescentou Joe Biden, a CIA trouxe um foco claro e de longo prazo para os principais desafios de segurança nacional, desde a invasão russa da Ucrânia até à gestão da "concorrência responsável" com a China e as oportunidades e riscos das novas tecnologias.

O gabinete presidencial, que apoia o presidente em assuntos relacionados com as suas funções, é formado pelos secretários de todos os departamentos, como o do Estado, Antony Blinken, ou do Tesouro, Janet Yellen, bem como o procurador-geral, Merrick Garland, e os chefes de algumas agências federais.