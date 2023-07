Tiroteiro em Auckland, Nova Zelândia, faz dois mortos e seis feridos

De acordo com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, que entretanto deu uma conferência de imprensa, aparentemente “não houve motivo político ou ideológico para o tiroteio”. Chris Hipkins considera que “não há ameaça à segurança nacional”: “Parecem ser ações [isoladas] de um indivíduo”.

Neste sentido, o campeonato que começa com um jogo entre a Nova Zelândia e a Noruega deverá decorrer conforme planeado, apesar de o tiroteio ter acontecido ao junto ao hotel onde está a seleção de futebol feminino da Noruega, avança o “The Guardian”.

Segundo as declarações do superintendente Sunny Patel ao jornal local “New Zeland Herald”, “o criminoso deslocou-se pelo estaleiro e continuou a disparar a sua arma de fogo. Ao chegar aos pisos superiores do edifício (…) foram disparados mais tiros”.

A polícia neozelandesa informou na sua página oficial no Twitter que está a iniciar uma investigação sobre o que aconteceu, e pediu às pessoas para se manterem afastadas do local do crime.