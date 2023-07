Presidente do Usbequistão reeleito com mais de 87% dos votos

O atual Presidente do Usbequistão, Chavkat Mirzioev, foi reeleito por ampla margem nas eleições de domingo no país mais populoso da Ásia Central. Segundo dados preliminares revelados segunda-feira pela Comissão Eleitoral, Mirzioev obteve 87,05% dos votos, conquistando um mandato de sete anos, até 2030.

Eleito em 2016 com 88,61% dos votos e reeleito com 80,12% em 2021, em eleições criticadas por observadores internacionais, o líder usbeque voltou a enfrentar candidatos desconhecidos do grande público. O povo foi às urnas este ano, apenas dois anos após a última vez, na sequência do referendo constitucional de 30 de abril, aprovado por mais de 90%, que validou a passagem do mandato presidencial de cinco para sete anos e autorizou Mirzioev a concorrer a mais dois mandatos.

Estas medidas abrem caminho à sua permanência no poder até 2037. Antes do atual cargo, foi primeiro-ministro do anterior Presidente, Islam Karimov, entre 2003 e 2016. Engenheiro de formação, apresenta-se como reformador capaz de instaurar a era do “Novo Usbequistão”, onde “o ser humano é o valor supremo”, mantra difundido por todo o país.

O Usbequistão, uma ex-república soviética rica em gás, ocupa uma posição estratégica, sendo o único país que faz fronteira com todos os outros estados da região, incluindo o Afeganistão. É independente desde 1991.

Os presidentes russo e chinês felicitaram o chefe de Estado do Uzbequistão, Chavkat Mirzioev, pela reeleição, no domingo, para mais um mandato.

O Presidente russo, Vladimir Putin, já felicitou o homólogo. “Esta vitória convincente nas eleições confirma a sua alta autoridade política, testemunha o amplo apoio popular às transformações em larga escala que está a realizar”, afirmou em comunicado.

Da China vieram os parabéns do Presidente Xi Jinping: “Aprecio muito a boa relação de trabalho e a amizade pessoal que me une a si e estou pronto para trabalhar consigo para promover o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente entre a China e o Uzbequistão”.

Segundo a televisão estatal chinesa, Xi também frisou que “nos últimos anos, sob liderança conjunta, as relações entre a China e o Uzbequistão conheceram um desenvolvimento decisivo e a cooperação em vários campos foi amplamente fortalecida”.