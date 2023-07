Antonio Tajani vai presidir a Forza Italia após a morte de Berlusconi

O vice-presidente do Governo italiano e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, foi esta sexta-feira proposto "por unanimidade" para presidir ao partido conservador Forza Italia (FI), garantindo a continuidade após a morte do seu fundador, Silvio Berlusconi. A Comissão da Presidência aprovou "por unanimidade" um documento que propõe Antonio Tajani como candidato único à liderança do FI e vai ser apresentado ao Conselho Nacional em 15 de julho.

Antonio Tajani, durante anos "braço direito" de Berlusconi, que morreu em 12 de junho, vai liderar o grupo até a realização do Congresso, agendado para 2024. O FI deixou de ser o maior partido conservador, com o qual Berlusconi chegou ao poder três vezes.

Nas últimas eleições gerais, em 25 de setembro de 2022, o FI obteve pouco mais de 8% dos votos, superado pelos Irmãos da Itália (25,98%) e pela Liga (8,79%). No partido, temem que a morte de Berlusconi desencoraje o eleitorado, tendo sido decidido que o seu nome aparecerá sempre no logótipo.

Enquanto isso, o governo italiano convocou as eleições para 22 e 23 de outubro no distrito eleitoral de Monza, na região da Lombardia (norte de Itália), para garantir a vaga no Senado que Berlusconi deixou vaga com a sua morte.