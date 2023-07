“Vão-se embora e não escrevam nada.” Dedos partidos, facadas, cabelo rapado: o ataque “selvagem” a Elena Milashina e Alexander Nemov

Há dezenas de casos parecidos, outros mais graves ainda, em que os jornalistas, advogados, ativistas, não são apenas espancados - são mortos. Nada chega a julgamento, não existe condenação oficial nem oficiosa porque é assim, com medo, que se vive em regimes como o que domina a Chechénia atualmente. A região faz parte da Federação Russa, fica no sul do país, vive dos subsídios que chegam de Moscovo mas a cultura, a ordem legal, a funcionamento das instituições, a religião predominante, o islamismo, tudo isto difere. O atual Presidente da República, Ramzan Kadyrov, um aliado precioso de Vladimir Putin, não só no Cáucaso do Norte como também na Ucrânia, conseguiu calar o descontentamento impondo uma ditadura brutal sobre a população, e foi por causa de dois homens que recusaram calar-se que Elena Milashina, jornalista de investigação do jornal russo banido “Novaya Gazeta”, e o advogado especializado em direitos humanos Alexander Nemov foram agredidos no passado dia 4, em Grozny, capital da Chechénia. O início da história dos irmãos Yangulbayev No arranque de 2022, estava a guerra na Ucrânia a duas semanas do seu início, uma mulher de 52 anos e o seu marido, de 63, foram levados da sua casa, na cidade russa de Nizhny Novgorod, a cerca de 350 quilómetros de Moscovo e mais de 1500 da Chechénia, por um grupo de chechenos, para testemunharem num caso de fraude. Essa mulher chama-se Zarema Musayeva e o seu crime, dizem os seus advogados, é ser mãe de Abubakar Yangulbayev, 29, e Ibragim, 27, ambos ferozes críticos de Kadyrov, neste momento exilados numa cidade europeia desconhecida. Abubakar é advogado de direitos humanos do Comité Contra a Tortura e Ibragim é o cérebro do popular canal no Telegram “1ADAT”, que defende a independência da Chechénia e publica materiais abertamente insultuosos contra Kadirov, contra o seu Governo e contra Moscovo. “É fazer de reféns para que duas pessoas específicas - eu e o meu irmão - sejamos levados até à Chechénia e linchados por Karyrov. É um comportamento totalmente terrorista”, disse Abubakar num vídeo, gravado depois da prisão dos pais, e que foi citado pelo diário nova-iorquino “The New York Times” na altura em que se ficou a conhecer os contornos do rapto. Milashina e Nemov estavam em Grozny para acompanhar o julgamento desta mulher. A caminho do tribunal, foram intercetados por um grupo de homens. Milashina sofreu uma concussão, várias fraturas nos dedos, desmaiou várias vezes antes de chegar ao hospital. Nemov foi atacado na perna direita, com um objeto cortante, e ainda não consegue andar. Um dia depois do sucedido, já depois de exames médicos mais minuciosos, soube-se que a jornalista sofreu uma lesão cerebral e 14 fraturas nas mãos, além de vários outros ferimentos.

Ainda na Chechénia, depois de algumas horas em que não conseguiu falar com ninguém por causa das dores e dos analgésicos, foi a própria Milashina que denunciou o caso ao Provedor do Cidadão da Chechénia, Mansur Soltayev. “Foi um rapto clássico. Tiraram o nosso condutor do carro, entraram, puseram-nos as cabeças para baixo, ataram-me as mãos, puseram-me de joelhos e apontaram-me uma arma à cabeça”, disse a jornalista, citada pela Reuters. Os atacantes deixaram ainda uma mensagem: “Estão avisados. Vão-se embora daqui e não escrevam nada”. Mais pormenores sobre o ataque surgem numa entrevista a Sergey Babinets, presidente da associação russa de documentação de maus tratos e tortura Crew Against Torture. Babinets, que também estava na Chechénia para a acompanhar o julgamento de Zarema Musayeva, foi um dos primeiros a chegar ao posto de primeiros socorros que recebeu Milashina e Nemov. “No caminho do aeroporto para a cidade, num táxi, Elena e Alexander foram parados por três veículos. Pessoas vestidas com roupas negras e a cara tapada por balaclavas saíram dos veículos, dirigiram-se ao táxi, empurraram o motorista para a berma, sentaram-se ao volante mas não guiaram o carro para longe, apenas encostaram o carro uns metros à frente. Então esvaziaram as malas dos dois e começaram a espancá-los. Encontrei-os severamente feridos”, começa por dizer Babinets numa entrevista traduzida do russo pela página de investigação Meduza. “Pelo que sei, eles exigiram que Elena e Alexander desbloqueassem os seus telemóveis. Eles recusaram e foi aí que começaram a partir os dedos da Elena.” Milashina conta, num vídeo que gravou na quarta-feira para a organização de Bebinets, que os atacantes ameaçaram cortar-lhe os dedos se ela se recusasse a digitar o código para desbloquear o telefone. Como ela não o fez, bateram-lhe nos dedos com um tubo de plástico. “Foi muito doloroso. Parecia uma queimadura”, disse a jornalista. O vídeo em baixo é um conteúdo da agência France Presse que pode ser visualizado seguindo a hiperligação que diz “watch on Youtube”.

Perseguição não é de agora Não é a primeira vez que esta mesma jornalista é agredida por acompanhar temas incómodos para o regime de Kadirov. Em 2020, ela e um outro advogado foram espancados por uma dezena de pessoas no átrio de um hotel. Milashina havia assinado um artigo pouco tempo antes sobre os métodos repressivos de contenção da pandemia na Chechénia. A reação de Kadyrov no Instagram foi tão extrema (o vídeo já não existe mas insinuava que se era de assassinos que ela estava à procura, seria fácil encontrar um ou dois) que um grupo de 100 escritores, jornalistas e artistas russos pediu a Moscovo que a jornalista fosse colocada sob proteção do Estado. Na altura, o Kremlin disse que Kadyrov tinha reagido “com a emoção à flor da pele”. Caso encerrado. Porém, o mais perturbador de todos os trabalhos de Milashina, o que realmente desvelou o que se passa na república à qual os Repórteres Sem Fronteiras chamam “um buraco negro de onde raramente saem notícias verdadeiras”, foi a investigação sobre a perseguição e assassinato de pessoas LGBTQI+ na Chechénia.

Em abril de 2017, depois de meses de investigação, Milashina lançou a história onde contava os pormenores de pelo menos três assassinatos de homens homossexuais às mãos dos serviços de segurança da Chechénia e apresentava provas de dezenas de casos de tortura, prisões sumárias, detenção em sítios desconhecidos, intimidação de familiares de outros homens também suspeitos de comportamentos que Kadyrov considera criminosos. As autoridades chechenas negam estar envolvidas em qualquer violência, porém não existe só um artigo sobre os casos, não foi apenas Milashina a escrever sobre eles. Outras vítimas falaram com o diário britânico “The Guardian”, por exemplo. A Amnistia Internacional também escreveu sobre o assunto. Na altura, a jornalista foi obrigada a sair da Rússia. É por isso que este ato último caso de intimidação, na opinião de Babinets, não está exclusivamente ligado ao caso da mãe julgada por razões políticas, mas sim a todos os outros trabalhos que Milashina tem feito ao longo dos últimos anos. “Acho que não é só por causa do caso de Zarema Musayeva. Faz parte, mas, no geral, é por causa de todos artigos de Elena na “Novaya Gazeta” que são completamente verdadeiros e não dizem nada de bom da liderança chechena. Isto incluiu a verdade sobre a situação dos direitos humanos. É por isso que acho que está ligado ao trabalho de jornalistas e ativistas de direitos humanos. Este é o último ato cruel de intimidação. É um aviso: ‘não há necessidade de ativistas de direitos humanos aqui’ e ‘os direitos humanos não são bem-vindos”.