Carro embate contra escola no centro de Londres e faz vários feridos

Um veículo que conduziu em direção a uma escola primária em Wimbledon, em Londres, e atropelou várias pessoas que ficaram feridas e estão a ser assistidas, escreveu o jornal ‘The Guardian’. As autoridades britânicas estão a investigar o incidente.

“Fomos chamados às 9h54 com relatos de que um carro colidiu com um edifício na escola. Várias pessoas estão a ser tratadas no local. Vamos partilhar mais atualizações quando for possível”, disse a polícia Metropolitana.

BBC observa que o estabelecimento de ensino é para raparigas entre os 4 e os 11 anos, e que os bombeiros já se encontram no local, com equipamento de combate a incêndios e de resgate.