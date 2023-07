Arábia Saudita convoca embaixadora sueca devido à queima do Corão em Estocolmo

A Arábia Saudita convocou hoje a embaixadora da Suécia no país para protestar contra a queima "por parte de extremistas" de um exemplar do Corão durante uma manifestação autorizada em Estocolmo.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros convoca a embaixadora da Suécia no Reino e informa-a da categórica rejeição do Reino sobre a queima por parte de extremistas de uma cópia do Sagrado Corão em frente à mesquita central de Estocolmo na Suécia após o Eid al-Adha [a 'Festa do Sacrifício', que sucede o período da peregrinação a Meca]", indicou a diplomacia saudita, num comunicado publicado na rede social Twitter.

Apesar de a queima do Corão ter sido condenada pela diplomacia sueca, o Governo de Estocolmo recordou que o protesto foi autorizado em cumprimento do direito à liberdade de expressão, como ocorreu em ocasiões anteriores.

O mundo muçulmano protestou com veemência por este incidente, agravado pelo facto de coincidir com a grande festa muçulmana do Eid al-Adha.

No passado dia 28 de junho, um homem de origem iraquiana queimou um exemplar do Corão no exterior da mesquita central em Estocolmo, no primeiro ato deste tipo autorizado pela polícia sueca após os tribunais terem anulado uma proibição anterior. O protesto contou com a participação de cerca de duas centenas de pessoas e uma forte presença policial.

Erdogan condenou queima do Corão

A queima do livro sagrado muçulmano na capital sueca originou fortes consequências para o país no campo diplomático.

Milhares de manifestantes tentaram assaltar a sede da missão sueca no Iraque, e no domingo o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano decidiu adiar a chegada do seu novo embaixador ao país escandinavo. Em simultâneo, vários países iniciaram uma campanha de boicote a empresas suecas.

No domingo, a Organização da Cooperação Islâmica (OCI), a estrutura de países muçulmanos mais numerosa à escala global, apelou aos 57 países que a integram para responderem de forma "unida e coletiva".

Na passada quinta-feira, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi dos primeiros dirigentes a condenar o protesto do dia anterior na Suécia com a queima de um exemplar do Corão, assinalando que coloca outro obstáculo à adesão do país nórdico à NATO.

A diplomacia sueca pronunciou-se no domingo sobre o incidente e condenou a queima do Corão, classificando a situação como um "ato de islamofobia".

Em comunicado, o Governo sublinhou que os "atos islamofóbicos cometidos durante os protestos na Suécia podem ser ofensivos para os muçulmanos".

Assim, "condenou fortemente" o ocorrido, ressalvando que os incidentes em causa não refletem as opiniões do executivo, apesar de insistir que o protesto foi autorizado em cumprimento do direito à liberdade de expressão.