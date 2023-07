Tiroteio em Baltimore faz dois mortos e 28 feridos

Duas pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas num tiroteio registado hoje em Baltimore, nos Estados Unidos, indicou a polícia, referindo que há três vítimas em estado crítico.

O comissário do Departamento da Polícia de Baltimore, Richard Worley, confirmou o número de mortos e feridos, numa conferência de imprensa no local.

O tiroteio ocorreu no bloco 800 da Avenida Gretna, na área de Brooklyn Homes, no sul de Baltimore, no início da manhã deste domingo, pouco depois das 00h30 locais, no contexto de uma festa.

De acordo com o comissário Richard Worley, todas as vítimas, num total de 30 pessoas, são adultos.

Nove vítimas foram transportadas de ambulância e 20 deram entrada em hospitais da área com ferimentos causados pelo tiroteio, disse o responsável da polícia.

O responsável pelo tiroteio continua por identificar, não se registando qualquer detenção até ao momento.

No local, o presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, dirigiu uma mensagem direta ao responsável pelo tiroteio, pedindo que o ouça "com muita clareza".

"Não vamos parar até te encontrar, e vamos encontrar-te. Até lá, espero que cada vez que você respire, pense nas vidas que tirou, pense nas vidas que afetou aqui esta noite", disse o autarca.

Scott pediu a qualquer pessoa com informações sobre o atirador que se apresente para ajudar os investigadores a localizar os "covardes" responsáveis pelo tiroteio.

"Faça isso como se fosse a sua família", apelou o presidente da Câmara de Baltimore, lembrando as pessoas que estão em luto pelo que aconteceu.