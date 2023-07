Reportagem nos protestos em França: reforço da polícia de intervenção em Paris esbarrou com a anarquia da noite

Anadolu Agency/Getty Images

O reforço da polícia do corpo de intervenção em Paris fez da quinta noite consecutiva de protestos a mais curta, mas ainda assim a anarquia percorreu os Campos Elísios e deixou um rasto de violência e destruição: motociclos derrubados e em chamas, lojas vandalizadas e pilhadas, vidros no chão e as barreiras de segurança colocadas durante a tarde agora estavam derrubadas por cima de lixo que foi incendiado