Conselho de Segurança da ONU encerra missão no Mali: não cumpriu objetivos, diz o país

O representante do Mali na Organização das Nações Unidas (ONU), Issa Konfourou, justificou hoje a exigência do seu país de retirada da missão de paz com alegações de que, em 10 anos de mandato, não cumpriu os seus objetivos.

"É preciso reconhecer que não atingiu o seu objetivo fundamental, que é garantir a paz e a estabilidade no país", disse Konfourou aos membros do Conselho de Segurança, que haviam acabado de aprovar o fim do mandato da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali (Minusma) e a sua retirada do país em seis meses.

Konfourou quis reconhecer, no entanto, as contribuições da Minusma para o país ao longo de 10 anos de mandato "em termos de assistência social e humanitária", assim como "o trabalho de bons ofícios" do representante especial da ONU e chefe da Minusma, Ghasim Wane.

O diplomata também prometeu que o seu Governo cooperará com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com a missão de paz para a sua retirada ordenada, e que garantirá "a segurança das pessoas, instalações e ativos do Minusma", algo muito importante devido ao tamanho da missão, uma das maiores do mundo.

Embora o seu discurso tenha sido conciliador, não deixou de criticar o Conselho de Segurança por ter incluído na sua resolução a ideia de que a situação no Mali é uma ameaça à estabilidade regional, e lembrou a este respeito que as Forças Armadas têm conseguido importantes vitórias contra o grupos armados e que, paralelamente, o Governo está a dar passos para uma transição democrática.

Em 18 de junho, o povo do Mali votou - e aprovou por esmagadora maioria - o plano da junta militar de realizar eleições legislativas em outubro próximo e eleições presidenciais em fevereiro de 2024, depois de se manter no poder desde agosto de 2020, ocasião em que a junta deu um golpe de Estado - que repetiu mais tarde, com os mesmos atores, em 2021.

Foi precisamente a chegada da junta militar, presidida pelo coronel Assimi Goita, que marcou o processo de rutura com a Minusma, uma vez que Goita lançou-se numa campanha antiocidental, ao abrir a porta ao grupo mercenário russo Wagner.

Fim do mandato aprovado por unanimidade

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou hoje o fim do mandato da sua missão no Mali (Minusma) a partir de 30 de junho e a sua retirada do país.

A resolução - redigida pela França - foi adotada de forma unânime com 15 votos favoráveis de todos os Estados-membros que integram o Conselho de Segurança, após o Governo do Mali ter pedido explicitamente a retirada "imediata" da missão do país, que conta atualmente com mais de 17 mil membros e é uma das maiores do mundo.

Além de encerrar o mandato da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali (Minusma) a partir de 30 de junho, a resolução agora aprovada determina que a missão inicie imediatamente em 01 de julho a transferência das suas tarefas e a retirada ordenada e segura do seu pessoal, cessando as suas operações, com o objetivo de concluir este processo até 31 de dezembro deste ano.

O prazo de retirada de seis meses é o dobro do que o Governo do Mali pedia, mas é menor do que o prazo que os especialistas da ONU consideram realista para conseguir tirar do país todos os militares envolvidos.

A resolução aprovada inclui a necessidade do Governo do Mali garantir a segurança dos membros da Minusma neste período de transição, bem como a sua liberdade de circulação, apesar de nos últimos dias terem sido reportadas situações de assédio contra alguns dos militares, segundo denunciaram os Estados Unidos da América.

Ainda segundo a resolução, os bens - viaturas, armas pesadas, entre outros - devem ser repatriados de forma ordenada pela Minusma e o Governo do Mali deve colaborar no seu desmantelamento, evitando que caiam nas mãos de outros atores que operam no país.

Após a votação, vários membros do Conselho reconheceram os sérios riscos que a partida da Minusma representa para a segurança e a situação humanitária no Mali e na região mais ampla da África Ocidental e do Sahel.