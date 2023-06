Bolsonaro inelegível até 2030: maioria dos juízes condena ex-Presidente brasileiro por "abuso de poder político"

A maioria dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou esta sexta-feira (30) para tornar inelegível, durante os próximos oito anos, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Apesar de a quarta sessão do julgamento ainda não ter terminado, já existe maioria dos votos entre os juízes.

A juíza Cármen Lúcia, a primeira a votar hoje, considerou que Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Foi a quarta de sete juízes a votar a favor da condenação.

Esta condenação é resultado de uma ação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que acusava o antigo mandatário de “abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação” durante uma reunião que Bolsonaro organizou, em período de campanha eleitoral, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, casa oficial do Presidente em Brasília.

Neste encontro, o antigo chefe de Estado lançou desconfianças infundadas sobre o processo eleitoral e, mais precisamente sobre as urnas eletrónicas utilizadas no país, a funcionar desde 1996 e validadas por vários organismos internacionais, e as mesmas que o elegeram para vários mandatos enquanto deputado federal e para Presidente.

O ex-presidente brasileiro não marcou presença do plenário do TSE.