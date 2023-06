“Sem comunicação social forte não há democracia forte”, defende Marcelo Rebelo de Sousa perante jornalistas portugueses e galegos

Num terceiro vídeo emitido perante uma plateia de diretores e editores de meios de comunicação de um lado e outro da raia, o ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, reforçou a ideia ao lembrar que “é frequente os fluxos de informação serem mais fortes do que as fronteiras geográficas e políticas”.

Noutra mensagem, o presidente do governo regional da Galiza realçou o papel dos media como “pilares que sustêm o nosso sistema democrático”. Alfonso Rueda referiu as “inumeráveis pontes físicas e emocionais que unem galegos e portugueses”, para lembrar que “aos galegos interessa como vai a vida dos irmaos portugueses, e os portugueses também querem saber como corre a nossa”.

O Presidente da República traçou, esta quinta-feira, um paralelo entre as dificuldades por que passa a comunicação social e a importância de proteger o seu papel. O sector “sofreu imenso com pandemia, sofre imenso com a guerra e sofre imenso com as crises financeiras mundiais”, reconheceu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem enviada ao I Seminário de Diretores e Editores de Meios de Comunicação da Galiza e do Norte de Portugal, em Matosinhos. “Com piores condições económicas e financeiras é mais difícil defender uma comunicação social forte. Sem comunicação social forte não há democracia forte.”

Marcelo destacou as relações “entre populações que têm muito mais em comum do que de diferente ou diverso”. Descreveu a Eurorregião como “uma comunidade humana, uma comunidade cultural e até linguística, uma comunidade social, uma comunidade de valores, uma comunidade de princípios democráticos, uma comunidade no plano económico e do dia a dia”.

Adão e Silva frisou que entre a Galiza e o Norte de Portugal há “seis milhões de potenciais leitores e ouvintes” para a imprensa e a rádio local e regional, que “tem tudo a ganhar em dirigir-se a este universo bem mais amplo e aproveitar a proximidade. Segundo o ministro, “a barreira linguística praticamente não existe”.

“Cada vez menos fronteira”

Ao longo do dia serão discutidos em vários painéis, em português e galego, temas como a situação dos meios de comunicação na região e as possíveis vias de colaboração transfronteiriça. A iniciativa do seminário é do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal.

Entre os oradores estão os diretores da TVI Norte, João Fernando Ramos; da TSF, Domingos de Andrade; do diário “La Voz de Galicia”, Xosé Luis Vilela, do “Jornal de Notícias, Inês Cardoso; do “Público”, David Pontes, e a subdiretora do “Faro de Vigo”, Irene Bascoy; da RTVE (televisão pública espanhola) na Galiza, Ramón Vallés; da agência Lusa, Luísa Meireles; a delegada da agência EFE em Portugal, Mar Marín; o diretor-adjunto de informação da RTP; Hugo Gilberto, o diretor de conteúdos da CRTVG (televisão galega), Fernando R. Ojea; e o diretor regional da rádio Cadena Ser na Galiza, Mario Moreno.

O chefe do governo autonómico galego enalteceu “uma Eurorregião exemplar, com milhares de trabalhadores a atravessar a fronteira todos os dias”. Conclui Alfonso Rueda: “A fronteira é cada vez mais pequena e cada vez menos fronteira”.