Há um ano morreram 37 migrantes em Melilha, mas nem Espanha nem Marrocos assumem responsabilidades

À beira do abismo. A poucos quilómetros, ou mesmo metros, da cerca metálica que separa a localidade marroquina de Nador da cidade espanhola de Melilha, morreu gente perante um silêncio pavoroso. Há acampamentos com mais de 2000 refugiados, como o do Monte Gurugú, onde homens, mulheres e crianças aguardam o seu destino carcomidos pelo desespero, ao lado de compatriotas que esperam dias e dias para pisar solo europeu.

Sexta-feira, 24 de junho de 2022, pelas oito e meia da manhã, cerca de 2000 destes desesperados começaram a trepar pela cerca metálica que separa Marrocos de Espanha. Na avalancha humana, 37 imigrantes morreram sob disparos, gás lacrimogéneo e bastonadas da polícias marroquina.