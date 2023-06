Timor-Leste: ordenamento do território “resgata o passado”, a olhar para o crescimento económico

O planeamento de uma cidade tem impacto na qualidade de vida da população. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a poluição do ar matou sete milhões em 2016 e as doenças infecciosas proliferam em cidades sem água limpa e saneamento. O impacto não fica por aí. As orientações internacionais das Nações Unidas (ONU) indicam que o planeamento territorial e urbano tem uma “função económica fundamental”, com impacto no crescimento económico e na resposta a grupos vulneráveis.

Em Timor-Leste, um dos países mais recentes do mundo, a aposta nesse desenvolvimento é recente. Proclamada independente em 1975, a antiga colónia portuguesa viveu mais de 20 anos sob ocupação indonésia. Viria a recuperar a soberania a 20 de maio de 2002.

O país escolheu a via da democracia, a população cresceu e – nas palavras do Banco Mundial – fez “grandes progressos” para assegurar paz e estabilidade. No entanto, continua a enfrentar desafios económicos. Entre eles, como aumentar a produtividade e eficiência da despesa pública e assegurar a preservação do ambiente.