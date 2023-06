Olivia Chow vence a lusodescendente Ana Bailão e torna-se presidente da Câmara de Toronto

"Hoje uma filha portuguesa, da LiUNA (sindicato da construção), de Toronto, atingiu um segundo lugar, muito próximo do primeiro", afirmou Ana Bailão no seu discurso, em português, após conhecer os resultados finais da eleição.

A antiga deputada federal do NDP (esquerda) Olívia Chow foi eleita com 37,2% dos votos, com Bailão, a antiga vice-presidente da autarquia, a obter 32,5%, com 231.300 votos.

A luso-canadiana dirigiu-se, depois de conhecido o resultado, a uma plateia, em grande parte constituída por apoiantes de expressão portuguesa, para enaltecer tudo o que aprendeu na comunidade mostrando-se "muito grata".

"Estou grata por tudo o que aprendi nesta comunidade, por tudo o que me deram, não só nesta campanha eleitoral, mas também ao longo da minha carreira. Tudo o que aprendi foi desta comunidade, estou extremamente agradecida", declarou.

Centenas de apoiantes de Ana Bailão reuniram-se num espaço comercial, na College Street, em Toronto, que serviu de quartel-general para a luso-canadiana na segunda-feira à noite.

"Foi uma campanha inesperada, ninguém estava à espera destas eleições, montámos muito rapidamente esta campanha, mas muito robusta, quase a conseguir ganhar as eleições, com um fantástico segundo lugar, que ninguém dava nas sondagens", sublinhou em declarações à comunicação de expressão portuguesa.

Para a luso-canadiana, estas eleições sempre foram apenas entre "Olívia Chow e Ana Bailão", contrário ao que as sondagens apontavam, onde surgiam outros candidatos no topo da tabela.

Ana Bailão chegou a liderar a noite eleitoral por nove mil votos, levando ao delírio os apoiantes.

Natural de Vila Franca de Xira (Lisboa), a luso-canadiana está no Canadá desde os 15 anos.

Segundo o gabinete de eleições municipais de Toronto, foram contabilizados 724.638 votos após a contagem das 1.451 mesas de voto.

As eleições intercalares foram marcadas na sequência do pedido de demissão, em fevereiro, do 'Mayor' John Tori, na sequência de um escândalo, após o autarca ter confirmado ter mantido um relacionamento intimo com uma ex-funcionária.

As próximas eleições municipais na província do Ontário terão lugar dentro de três anos.