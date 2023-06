Seis pontos para entender a peregrinação a Meca: é esperado um recorde de 2,5 milhões de pessoas

Sim, a 'hajj', considerada um dos cinco pilares do Islão, deve ser realizada pelo menos uma vez na vida de um muçulmano praticante e com condições financeiras. Consiste numa série de ritos religiosos realizados durante vários dias na cidade santa de Meca e nos seus arredores.

Em que consiste o ritual do ‘tawaf’?

Na grande mesquita de Meca, os fiéis de 160 países começaram cedo hoje o ritual do 'tawaf', que são as voltas realizadas pelos peregrinos ao redor da Caaba, uma grande estrutura cúbica envolta num tecido preto bordado a ouro. Os muçulmanos de todo o mundo devem fazer as suas orações obedecendo à direção em que se encontra a Caaba.

Para onde vão os peregrinos esta noite?

Hoje à noite, os peregrinos devem viajar para Mina, cidade a cerca de cinco quilómetros da grande mesquita, onde passarão a noite antes do rito principal no Monte Arafat, onde o profeta Maomé teria proferido o seu último sermão. Mina, uma cidade de tendas brancas, prepara-se para receber hoje os peregrinos, com a entrega de alimentos e o envio de forças de segurança ao redor da área.