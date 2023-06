Governo britânico tem um "plano que vai funcionar" para baixar a inflação

O primeiro-ministro britânico afirmou hoje que o governo tem "um plano que vai funcionar" para baixar a inflação de 8,7% no Reino Unido, apoiando o Banco de Inglaterra na subida das taxas de juro para 5%.

Numa entrevista à BBC, Rishi Sunak foi questionado sobre a última medida do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra, que anunciou, na quinta-feira, um aumento de meio ponto nas taxas de juro para o nível mais elevado desde 2008.

"Acredito que o historial do Banco de Inglaterra, incluindo o do governador [Andrew Bailey], durante um longo período de tempo, tem sido apoiado por uma gestão adequada da inflação e as pessoas devem estar confiantes de que esta descerá para o objetivo [de 2%]", indicou.

O primeiro-ministro britânico reiterou que o banco tem o seu "apoio total" e frisou que "não há alternativa à redução da inflação", que se encontra em "níveis historicamente elevados", de acordo com a Agência de Estatísticas Nacionais (ONS, sigla em inglês).

O presidente do Conselho de Administração admitiu que a decisão de aumentar as taxas de juro foi difícil e "pouco popular", embora tenha dito que "é a coisa certa para o país a longo prazo".

"Nunca disse que não ia ser difícil, mas quero garantir às pessoas que temos um plano, que o plano vai funcionar e que vamos ultrapassar isto", referiu Sunak, reiterando que "as taxas de juro são uma consequência da inflação elevada".

Neste sentido, o líder do partido conservador deu ainda nota de que "devemos ter muito claro que o que prejudica os cidadãos, o que causa desafios na sua vida quotidiana e nos seus orçamentos, é a inflação".

Considerando os últimos indicadores económicos, os analistas previram que as taxas atingiriam 6% no início de 2024 -- que seria o nível mais alto das duas últimas décadas - o que, por sua vez, desencadeou receios quanto às consequências do aumento do custo das hipotecas no país.

O Instituto de Estudos Fiscais do Reino Unido (IFS), um influente grupo de reflexão britânico, alertou para o facto de o aumento das taxas de juro poderem fazer com que cerca de 1,4 milhões de britânicos, com hipotecas, percam 20% do seu rendimento disponível.