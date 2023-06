"Anjos" levam esperança a toxicodependentes dos EUA com comida e antídotos

Nas ruas de Kensington, um bairro de Filadélfia que é dos maiores mercados de drogas a céu aberto dos Estados Unidos, o dia começa cedo para os voluntários da organização não-governamental Angels in Motion ("Anjos em Movimento").

O ponto de encontro é um supermercado às portas de Kensington, bairro que ao longo das últimas décadas tem sido ponto de concentração para toxicodependentes de todo o país, que ali se deslocam para experimentar novas drogas e, em alguns casos, "conhecer também a morte", lamenta uma das voluntárias.

No supermercado, as voluntárias enchem as bagageiras dos seus carros com mantimentos comprados com donativos angariados ao longo da semana: águas, bebidas energéticas, snacks, sandwiches, roupas, produtos de higiene, entre outros itens essenciais a quem vive nas ruas.

"As pessoas são tão generosas", disse uma das voluntárias da organização que recebe donativos on-line (https://aimangelsinmotion.org).

O que não falta também são compressas e água oxigenada, produtos vitais para os toxicodependentes de Kensington, uma vez que a nova droga usada na zona - 'Tranq Dope', também conhecida como "droga zombie" - causa feridas tão profundas que estão a levar a amputações.

Seringas são também distribuídas em grande número pelas voluntárias. É preferível que os consumidores usem seringas novas e esterilizadas, do que se vejam "obrigados" pelo vício a reutilizar as contaminadas e que podem levar à propagação de doenças.

As voluntárias começam a fazer-se ao caminho levando numa mão sacos de comida e na outra Narcan - um fármaco usado para reverter rapidamente overdoses de opióides e ao qual, asseguram à Lusa, já tiveram de recorrer várias vezes num só dia.

"Vocês são 'Anjos'?", pergunta timidamente uma mulher na casa dos 40 anos, com o rosto queimado pelo sol, respirando de alívio ao receber a reposta afirmativa das voluntárias.

"Que bom! Estava mesmo a precisar de comer", disse, estendendo o braço para receber um saco de mantimentos, expondo as marcas físicas do consumo de drogas.

Mesmo antes de sair do parque de estacionamento, a Angels atendeu seis pessoas, entre eles um jovem que prometeu que "da próxima vez" que as encontrar irá para a reabilitação.

"Diz-nos isto há várias semanas, mas nunca é verdade", sussurrou à Lusa uma das voluntárias. "Nós não forçamos ninguém, mas se estiverem prontos, levamo-los na hora", garantiu.

À entrada do bairro, o cenário aproxima-se de um filme apocalíptico, com pessoas a injetar-se nas ruas, debruçadas sobre caixotes ou deitadas nos passeios, rodeadas por lixo e tendas.

Para muitos destes toxicodependentes, não há dia nem noite: o tempo é medido pela duração do efeito das drogas.

A caminho do centro de Kensington, o grupo de voluntárias faz várias paragens em pontos específicos onde sabem que alguns toxicodependentes - que conhecem pelo primeiro nome - dormem: becos, túneis, pontes, edifícios devolutos.

De repente, avistam um corpo imóvel caído no passeio. Dawn Killen, uma das líderes da Angels, trava o carro e sustém a respiração Aguarda uns segundos.

"Está a respirar! Que susto! Poderia ser uma overdose", suspira.

Pouco depois, está junto ao homem caído para entregar uma sandes. "Ele adora estas sandwiches de manteiga de amendoim e compota", diz sorridente.

Ali perto encontra mais três jovens - na casa dos 20 anos - que já costuma ajudar. Todos eles com o rosto queimado pelo sol, tal como maioria dos toxicodependentes da cidade, cujo consumo desenfreado de drogas os deixa inanimados durante longos períodos, expostos a queimaduras solares ou, no inverno, da neve.

Um deles pede uma quantidade suspeita de seringas.

"Mas porque é que queres tantas seringas? vais tentar vendê-las, não é?", questiona uma das voluntárias, que depois explica à Lusa que muitos dos adictos tentam comercializá-las por um dólar e assim juntar dinheiro para comprar a próxima dose.

A proximidade entre as voluntárias e os toxicodependentes não é muito diferente da relação entre mães e filhos, entre avós e netos, entre família. Algumas destas mulheres - mães, avós, irmãs, primas, amigas - perderam ou têm familiares ou amigos afundados no oceano das drogas que é Kensington.

É frequente, aliás, encontrar pelos becos deste bairro de Filadélfia cartazes com os rostos de jovens procurados pelas famílias.

A Angels in Motion foi fundada precisamente com os esforços de uma mãe para resgatar o seu filho do vício das drogas. Enquanto procurava o filho pelas ruas de Kensington, Carol Rostucher viu que muitos outros jovens sofriam do mesmo mal e estavam a perder-se nesse universo dos estupefacientes, tendo lançado mãos à obra.

A equipa cresceu e é agora um grupo coeso que semanalmente tenta salvar vidas de todas as formas que consegue.

Antes de se tornar uma das líderes da Angels in Motion, Dawn Killen também consumia drogas, estando em recuperação neste momento.

"Eu não era sem-abrigo, mas sei o quão facilmente poderia ter sido. Mais algumas decisões erradas e eu poderia ter sido uma destas pessoas", afirmou, referindo-se às dezenas de toxicodependentes que deambulam por aquelas ruas.

Se inicialmente se juntou à organização, para "procurar algumas pessoas", acabou por perceber que os toxicodependentes "só precisavam de ajuda e talvez um abraço, um pouco de amor".

"Os problemas com o transtorno por uso de substâncias devem ser tratados de maneira diferente do passado. (...) Não se pode prender estas pessoas. Não é possível. Tem sido provado como uma falha sistemática apenas tentar deter o problema. Estamos a lidar com o uso de substâncias, saúde mental, com a pobreza", frisou Dawn.

A conversa é interrompida por duas ambulâncias que passam em alta velocidade e estacionam a alguns metros: "Duas overdoses, certamente", adivinhou Dawn.