Protestos antigovernamentais em dez cidades gritam "Sérvia contra a violência"

Um protesto antigovernamental sob o lema "Sérvia contra a violência" tomou este sábado as ruas de Belgrado e de outras nove cidades, com cortes de estradas, reunindo manifestantes a ameaçar que bloquearão o país se as exigências não forem satisfeitas.

Um número crescente de cidades está a aderir aos protestos, desencadeados por uma onda de indignação na sequência de dois tiroteios no início de maio, que causaram a morte de 19 pessoas, enquanto o governo sérvio considera-os uma politização das tragédias.

Não há estimativas sobre o número de manifestantes nesta oitava manifestação semanal em Belgrado, embora os meios de comunicação social digam que foram menos do que em ocasiões anteriores, que juntaram dezenas de milhares de pessoas.

O protesto, convocado pela oposição, também se realizou hoje nas cidades sérvias de Subotica, Zrenjanin e Novi Sad (norte), Sabac (noroeste), Kragujevac e Kraljevo (centro) e Nis, Pirot e Leskovac (sul).

Os manifestantes centram o seu descontentamento no Presidente sérvio Aleksandar Vucic, acusado pelos críticos de autoritarismo e de controlo dos meios de comunicação social, contra o qual entoaram palavras de ordem como "Vai-te embora, Vucic!" e "Demite-te!".

Em 03 de maio, um estudante de 13 anos de uma escola de Belgrado matou a tiro nove colegas e um segurança e, menos de 48 horas depois, um jovem de 21 anos matou nove pessoas numa cidade do centro da Sérvia.

Os manifestantes apelam à responsabilização do governo pelo sucedido e exigem a demissão do ministro do Interior, do diretor da Agência de Informação e Segurança e de membros do organismo regulador dos meios de comunicação próximos do governo, bem como o encerramento de alguns tabloides, que consideram estar a "promover o ódio e a violência".