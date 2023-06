Procuradoria de Pádua quer tirar pais e mães a filhos de barriga de aluguer

No passado dia 19 de junho a procuradoria de Pádua começou a impugnar os registos civis de 33 crianças nascidas através de barrigas de aluguer ou maternidade de substituição. Nalguns casos, a medida afeta menores de seis anos que já frequentam a escola, têm documentos de identidade e estão inscritos no sistema sanitário nacional.

As cartas da procuradoria chegam, por estes dias, a cada um dos 33 agregados familiares, avisando que o segundo apelido do progenitor não biológico deve ser eliminado, com efeito retroativo a 2017, data do primeiro registo. O grupo que apresentou a impugnação é integralmente composto por procuradoras.