Índia e EUA exibem “nova energia” nas suas relações e o fim de diferendos comerciais

O primeiro-ministro indiano elogiou esta quinta-feira em Washington a “nova energia” da parceria entre o seu país e os Estados Unidos. Narendra Modi e Joe Biden anunciaram o fim de seis diferendos comerciais na Organização Mundial do Comércio (OMC).

O governante nacionalista hindu frisou, na sua primeira visita de Estado aos Estados Unidos, que o dia tinha um “significado especial”, Modi detalhou planos para uma cooperação mais estreita em defesa, exploração espacial, semicondutores ou metais estratégicos.

O Presidente dos Estados Unidos, focado em fortalecer os laços com a Índia para enfrentar a China, elogiou o convidado, numa conferência de imprensa conjunta, apontando para um relacionamento bilateral “mais forte, mais próximo e mais dinâmico do que nunca”.

Numa demonstração da melhoria das relações, Estados Unidos e Índia revelaram ter posto fim a seis diferendos comerciais entre os dois países na OMC. Também eliminaram as barreiras alfandegárias que se impunham mutuamente, anunciou, em comunicado, a representação americana na OMC. Em causa estão, em particular, aço e alumínio americanos, produtos agrícolas de ambas as partes e componentes necessários para a produção de energias renováveis.

Investimento em chips na Índia

Noutra área, o grupo americano Micron, ‘peso pesado’ no fabrico dos chips essenciais para os computadores, irá, segundo um alto responsável americano, anunciar um investimento de mais de 800 milhões de dólares (736 milhões de euros) numa fábrica na Índia.

A conferência de imprensa conjunta de Modi e Biden teve um momento raro. O indiano, que evita interações deste género, respondeu a um jornalista americano, noticiou a agência France-Presse (AFP). Questionado sobre acusações de repressão dos muçulmanos e outras falhas apontadas por associações e pela ONU, Modi garantiu que “nos valores democráticos da Índia, não há absolutamente nenhuma discriminação”, inclusive com base na religião.

O anúncio mais forte foi a futura construção na Índia de motores F-414 para caças pelo conglomerado General Electric. É uma parceria fundamental, sublinhou Modi, implicando transferências significativas de tecnologia americana. A Índia também adquirirá drones de combate aos Estados Unidos.

Para Biden, ver a Índia diversificar o seu equipamento de defesa é uma vitória. Historicamente os indianos são muito dependentes da Rússia nessa área e têm adotado posição reservada desde a invasão da Ucrânia. Modi assegurou em Washington estar “totalmente disposto” a apoiar os esforços de paz na Ucrânia, enquanto a Casa Branca o incentiva a usar a sua influência junto de Moscovo.