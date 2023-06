Forças Armadas da Sérvia denunciam "pogrom" contra sérvios do Kosovo e admitem intervir

A Sérvia voltou a admitir esta sexta-feira uma intervenção militar na sua antiga província do Kosovo caso a força da NATO no terreno não consiga defender as populações sérvias locais contra o que designa de ameaça terroristas das autoridades albanesas kosovares.

Numa breve declaração pela televisão, o chefe de estado-maior das Forças Armadas sérvias, general Milan Mojsilovic, disse que os sérvios do Kosovo já não podem "tolerar o terror" imposto pelo Governo do Kosovo e que as forças militares sérvias estão preparadas para cumprir as suas tarefas "de acordo" com a Constituição sérvia e qualquer ordem do Presidente Aleksandar Vucic contra o que qualificou de "pogrom" contra a população sérvia.

A Sérvia deslocou tropas para a fronteira com o Kosovo que foram colocadas em estado de alerta na sequência de recentes confrontos entre os sérvios do Kosovo e a policia especial do Kosovo, que também envolveram soldados da força multinacional da NATO (Kfor). Nas últimas semanas a NATO enviou reforços devido aos receios de um confronto aberto entre albaneses e sérvios kosovares.

Uma intervenção militar sérvia no Kosovo poderia significar um confronto direto com as cerca de 4.000 tropas da NATO no terreno, recentemente reforçadas com um contingente de 500 soldados turcos.

As tensões agravaram-se em maio após a polícia de intervenção kosovar ter ocupado edifícios municipais no norte do Kosovo, onde os sérvios são maioritários, para instalar munícipes albaneses que foram eleitos em eleições locais com uma taxa de participação de 3,5%, na sequência do boicote generalizado da população sérvia local.

No mais recente incidente, a polícia do Kosovo prendeu pelo menos oito sérvios suspeitos de envolvimentos nos confrontos de 29 de maio com as tropas da NATO e a polícia do Kosovo, que provocaram dezenas de feridos.

Na sua breve alocução de hoje ao país, o chefe de estado-maior das Forças Armadas sérvias disse que os sérvios do Kosovo já não podem "tolerar o terror do regime" do primeiro-ministro do Kosovo Albin Kurti.

"De acordo com os factos, informei o comando da Kfor que exigimos medidas urgentes para proteger o povo sérvio", disse Mojsilovic. "Este é o nosso pedido à Kfor e outras organizações internacionais".

Num encontro de emergência na quinta-feira, patrocinado pela União Europeia, os líderes da Sérvia e do Kosovo não registaram qualquer progresso, apesar de terem admitido o princípio de novas eleições nos quatro municípios do norte com maioria sérvia.

Belgrado nunca reconheceu a secessão unilateral do Kosovo -- a sua antiga província do sul e considerada o berço da sua nacionalidade e religião -- autoproclamada em fevereiro de 2008 na sequência de uma guerra iniciada com uma rebelião armada albanesa em 1997 que provocou 13.000 mortos, na maioria albaneses, e motivou uma intervenção militar da NATO contra a Sérvia em 1999, à revelia da ONU.

Desde então, a região tem registado conflitos esporádicos entre as duas principais comunidades locais, num país com um terço da superfície do Alentejo e cerca de 1,7 milhões de habitantes, na larga maioria (perto de 90%) de etnia albanesa e religião muçulmana.

O Kosovo independente foi reconhecido por cerca de 100 países, incluindo os Estados Unidos, que mantêm forte influência sobre a liderança kosovar, e a maioria dos Estados-membros da UE, à exceção da Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre.

A Sérvia continua a considerar o Kosovo como parte integrante do seu território e Belgrado beneficia do apoio da Rússia e da China, que à semelhança de dezenas de outros países (incluindo Índia, Brasil, África do Sul ou Indonésia) também não reconheceram a independência do Kosovo.

Os dois países negoceiam a normalização das relações assente num novo plano da UE, apoiado pelos Estados Unidos, com o seu roteiro acordado por Belgrado e Pristina em março passado, mas que o atual aumento da tensão se arrisca a comprometer em definitivo.