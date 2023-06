Operação conjunta de várias autoridades portuguesas detém os dois clandestinos a bordo de navio mercante

Os dois indivíduos que tinham entrado clandestinamente no navio mercante ‘Vestvind’, que opera sob bandeira portuguesa, foram detidos durante a madrugada desta quinta-feira numa operação que envolveu várias autoridades. Através de um comunicado, as entidades envolvidas na operação revelam que um “navio da Marinha Portuguesa e o Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima, da Autoridade Marítima Nacional, em articulação com a Unidade Nacional Contra-Terrorismo da Policia Judiciária, lançaram uma operação de abordagem ao navio mercante ‘Vestvind’", na madrugada desta quinta-feira, “ao largo da Costa do Algarve e procederam à detenção de dois indivíduos que clandestinamente haviam entrado a bordo”. Quando foi interceptado, o “Vestvind” estaria a cerca de 70 quilómetros ao largo de Faro.

As autoridades explicam que esta ação conjunta “foi desencadeada na sequência de um pedido de socorro do capitão do navio, o qual, juntamente com a restante tripulação, estavam a ser vítimas de ameaças graves contra as suas vidas e contra a segurança da embarcação”.

Os dois detidos, de 23 e 24 anos, não dispunham de documentação, adianta a nota emitida, e entraram no navio no dia 8 de junho de 2023, no porto de Esmirna, na Turquia e, desde que foram detetados, "demonstraram uma atitude não colaborante com a autoridade do navio, passando a assumir comportamentos ameaçadores contra a tripulação”. A cidade costeira é o um dos pontos de saída de migrantes do Médio Oriente para a Europa. Normalmente viajam em barcos pequenos e tentam passar diretamente para a Grécia, pelo mar Egeu, mas por vezes entram clandestinamente em embarcações comerciais, como parece ter sido agora o caso.

O caso começou por ser notícia no “Corriere della Calabria”, mas também em outros jornais como o “Gazzetta Del Sud” e no “Messina Today”, já que o porto italiano de Messina, no sul do país, terá sido o primeiro ao qual o comandante, Maximiliano Zidekter, pediu autorização de desembarque. A tripulação do “Vestvind” descobriu dois homens escondidos entre a carga, alegadamente com ferimento, e foi aí que decidiram pedir autorização ao porto de Messina para entregar os indivíduos às autoridades locais, que negaram por não terem pessoal especializado para este tipo de operações.

Pouco depois de descobrir os dois homens, a tripulação inspecionou os seus pertences e encontrou fotografias de ambos com armas Kalashnikov nas mãos. Depois de relatar os factos às autoridades italianas, foi conduzida uma investigação que levou a suspeitas de que os dois sírios possam pertencer a grupos extremistas. No entanto, quem determinou que seria extremistas procurados foram as autoridades sírias, cuja designação de terrorista pode incluir, por exemplos, pessoas politicamente opostas ao regime de Bashar al-Assad.

O comunicado revela, também, que “no percurso marítimo entre a Turquia e as águas territoriais portuguesas, o comandante do navio solicitou sucessivos pedidos de apoio e assistência, para proceder ao desembarque dos dois clandestinos, diligências que, apesar de insistentes não obtiveram acolhimento, de diferentes países”.

Em coordenação com a Autoridade Marítima Nacional, a Policia Judiciária realizou “um vasto conjunto de atos de recolha de prova”, que poderão indiciar “a prática de crimes de atentado à segurança de transporte por água, introdução ilegal em lugar vedado ao público, ameaça agravada e permanência ilegal em território nacional”.

Os detidos “serão presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação, tida por conveniente, junto do Tribunal de Instrução Criminal de Faro”.