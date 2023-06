Navio com bandeira portuguesa tem dois alegados extremistas a bordo e espera porto de desembarque há mais de uma semana

O navio mercante “Vestvind”, com bandeira portuguesa detido por uma empresa alemã, pede desde a passada terça-feira, dia 13 de junho, que Itália lhe atribua um local de desembarque. Isto porque, numa revista de rotina, foram encontrados a bordo dois homens que embarcaram ilegalmente - ambos são sírios, estão feridos e, alegadamente, são procurados por terrorismo na Síria. A história está em vários jornais do sul de Itália por ter sido em Messina, a cidade que liga a ilha da Sicília à região continental da Calábria, que o comandante pediu para atracar pela primeira vez. O problema é que é Portugal que tem responsabilidade por esta embarcação, aquele navio é efetivamente solo português.

Navio mercante com bandeira portuguesa e, segundo o seu comandante, com dois suspeitos de terrorismo a bordo, espera há mais de uma semana um porto para desembarcar. Já esteve vários dias entre a ilha de Sicília e a Calábria mas agora já está quase a passar o estreito de Gibraltar, mostra o site Vessel Finder .

O jornal italiano “Corriere della Calabria” relata que um advogado de Messina foi contratado pela empresa alemã que detém o “Vestvind” para apelar à câmara municipal, à polícia e à procuradoria que deixassem desembarcar os dois homens, mas, por ter bandeira portuguesa, é de Lisboa que tem de sair o pedido de desembarque. O Expresso contactou o Ministério da Administração Interna, a secretaria de Estado do Mar e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para perceber se a embarcação está a caminho de Portugal, se os dois sírios vão desembarcar e quais são os procedimentos que se costumam adotar nestas situações, mas ainda não obteve resposta.

Segundo a informação disponível no site Vessel Finder, o navio partiu de Izmir, na costa oeste da Turquia, em 8 de junho, com destino à Polónia. É de grandes dimensões, lê-se no mesmo site, e é usado maioritariamente no transporte de equipamentos para parques eólicos offshore.

Segundo os relatos publicados no “Corriere della Calabria” mas também em outros jornais como o “Gazzetta Del Sud” e no “Messina Today”, a tripulação descobriu dois homens escondidos entre a carga, feridos, um deles com gravidade, e avaliou que precisam de ajuda médica urgente. Foi aí que o navio pediu autorização ao porto de Messina para entregar os indivíduos às autoridades locais. Messina, porém, disse não ter pessoal especializado para este tipo de operações.

O comandante do navio, Maximiliano Zidekter, terá inspecionado os pertences dos dois homens e encontrou fotografias de ambos com Kalashnikovs nas mãos. Depois de relatar os factos às autoridades italianas, foi conduzida uma investigação que levou a suspeitas de que os dois sírios possam pertencer a grupos extremistas.

O advogado contratado pela empresa alemã, Diego Mirti Della Valle, pediu à Capitania dos Portos, já no dia 14, para voltar a desembarcar, mas pela segunda vez em poucas horas o desembarque terá sido negado. “Estamos a aguardar que o Governo português envie um novo pedido ao Estado”, disse. O Expresso ligou para o escritório registado em seu nome, como morada de Messina, mas não conseguiu obter resposta do advogado.

Até agora nenhuma autoridade portuária concedeu autorização ao “Vestvind” para desembarcar - e permitir a intervenção das autoridades locais de forma a retirar do navio os dois alegados extremistas. Podem ou não sê-lo - e quem confirmou a sua identidade foi o Governo sírio, cuja definição de extremista pode diferir daquela perfilhada pelas autoridades europeias.