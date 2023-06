Corrida contrarrelógio para encontrar submarino perdido em viagem aos destroços do "Titanic"

As equipas de salvamento numa área remota do Oceano Atlântico continuavam hoje uma autêntica corrida contra o tempo para tentar encontrar o submarino com cinco pessoas que desapareceu numa viagem aos destroços do "Titanic".

O submarino "Titan" transporta um piloto, o empresário britânico Hamish Harding, que já tinha feito um passeio espacial, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, e um quinto passageiro, segundo familiares e outras fontes citadas pelas agências internacionais.

A comunicação com o submarino perdeu-se 45 minutos após o início do mergulho, no domingo à noite (hora local), disse a empresa OceanGate Expeditions, proprietária da embarcação e organizadora das viagens aos destroços do "Titanic".

A comunicação perdeu-se quando a embarcação estava a cerca de 700 quilómetros a sul de São João da Terra Nova, segundo o Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto do Canadá, citado pela agência norte-americana AP.

Reserva de oxigénio para 96 horas

O submersível tinha uma reserva de oxigénio de 96 horas quando se fez ao mar pelas 06h de domingo (hora local), de acordo com David Concannon, um conselheiro da OceanGate, o que transforma a operação num contrarrelógio.

"É uma área remota e é um desafio conduzir uma busca nessa área remota", admitiu o comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, contra-almirante John Mauger.

As buscas à superfície e submarinas decorrem numa área a "cerca de 1450 quilómetros a leste de Cape Cod [Estados Unidos], a uma profundidade de cerca de quatro mil metros", precisou Mauger, citado pela agência francesa AFP.

"Estamos a utilizar todos os meios disponíveis para garantir que conseguimos localizar a embarcação e resgatar as pessoas a bordo", afirmou.

A Guarda Costeira do Canadá também participa nas operações, que envolvem um C-130 norte-americano e um P8 canadiano equipado com um sonar capaz de detetar submarinos.

O "Titanic" afundou-se na viagem inaugural entre o Reino Unido e os Estados Unidos em abril de 1912, depois de ter colidido com um icebergue.

Empresários britânico e paquistanês seguiam na expedição

O desastre custou a vida a 1514 dos 2224 passageiros e tripulantes.

Os destroços do transatlântico luxuoso só foram encontrados em 1985, mais de sete décadas depois do naufrágio.