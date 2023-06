Submergível desaparece durante viagem para observar destroços do Titanic com tripulação a bordo

Um veículo concebido para levar turistas aos destroços do Titanic foi dado como desaparecido esta segunda-feira no oceano Atlântico e está em curso uma missão de busca e salvamento para tentar encontrá-lo, segundo informações da guarda-costeira de Boston à BBC.

Não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo, mas a empresa que organiza as viagens subaquáticas OceanGate Expeditions já confirmou que um dos seus submergíveis desapareceu e que nele seguiam tripulantes.

“Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para trazer a tripulação para terra em segurança”, afirmaram os responsáveis da empresa, acrescentando que o seu “principal foco são os membros da tripulação e as suas famílias”.

É frequente pequenos submergíveis construídos em fibra de carbono levarem turistas e especialistas a observar os destroços do Titanic, que permanecem no fundo do oceano. O navio de cruzeiro afundou-se em 1912 com 2200 passageiros a bordo, mais de 1500 perderam a vida no naufrágio.