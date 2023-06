Sindicalistas rejeitam que idade de Biden seja entrave a novo mandato

Em entrevista à Lusa, no centro de convenções de Filadélfia, logo após Biden ter encerrado o seu primeiro evento de campanha, Ron, um sindicalista de 70 anos, assegurou não estar "minimamente preocupado" com a idade do Presidente, uma vez que não vê "nenhuma evidência de que isso prejudique o seu desempenho".

Sindicalistas de Filadélfia acreditam que o Presidente norte-americano, Joe Biden, tem capacidades para mais quatro anos de Governo, rejeitando criticas à idade do democrata, que completará 86 anos no fim de um eventual segundo mandato.

Os 80 anos de Biden têm sido fator constante de comentários - e até de troça - por parte de adversários políticos, como de Donald Trump, ele próprio com 77 anos.

Também as sondagens apontam a idade do chefe de Estado como uma grande desvantagem entre os eleitores. Mas não para grande parte das centenas de sindicalistas que esta tarde se reuniram em Filadélfia, no estado norte-americano da Pensilvânia, para apoiar a recandidatura de Joe Biden.

"Eu apoio Joe Biden porque Joe Biden me apoia. Isso não pode ser dito de todos os políticos, especialmente do Presidente anterior. É simples assim. Acho que a classe trabalhadora vê isso com clareza. Está tudo nas ações e é por isso que eu voto em Biden", disse à Lusa um dos sindicalistas presentes no evento, tecendo ainda duras críticas a Donald Trump, que também procura regressar ao poder em 2024.

Vestido com uma camisola em que se podia ler "Os trabalhores estão com Biden", Vince, de 73 anos, disse apoiar o político democrata por causa dos valores que ambos partilham: "Liberdade e igualdade".

"Biden realmente acredita nos valores que eu valorizo para mim mesmo. As palavras liberdade e igualdade significam algo para mim e significam a mesma coisa para Joe. Os republicanos falam essas palavras, mas não acreditam nelas. Nós (democratas) sim...e nós colocamo-las em prática. Eu realmente apoiarei Joe Biden até aos confins da terra por causa disso", disse, firmemente, Vince.

Em relação à possível repetição do cenário eleitoral de 2020, quando Biden e Trump se defrontaram, o sindicalista defende que a possibilidade de o magnata republicano regressar ao poder "deveria ser uma preocupação para todos", até para Portugal.

"Você é de Portugal, deve ser uma preocupação para você também, porque Donald Trump acredita apenas em si mesmo. Ele acredita apenas nas suas capacidades de se manter o poder por todos os meios que forem necessários, até mesmo a ponto de destruir a nossa Constituição. Ele não tem absolutamente nenhuma afinidade com o povo americano. Então, sim, seria um desastre ele voltar ao poder", sustentou, em declarações à reportagem da Lusa.